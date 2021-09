EDENS ZERO Pocket Galaxy : les préinscriptions sont désormais ouvertes

Basé sur le célèbre manga de Hiro Mashima (Fairy Tail, RAVE), l’action-RPG en vue du dessus EDENS ZERO Pocket Galaxy arrive sur l’App Store et sur Google Play. Cette nouvelle suit de près la sortie de l’anime EDENS ZERO sur Netflix.

Pour se préinscrire et pour plus d’informations :

Entrer une adresse email valide sur le site officiel

Suivre le compte Twitter officiel @EDENSZERO_PJ pour plus de détails

S’abonner à la chaîne YouTube officielle

Pour célébrer le lancement des préinscriptions, chaque joueur qui débute le jeu à sa sortie recevra en cadeau un item « Cyber Costume ». Davantage d’items seront offerts pour chaque pallier atteint :

Plus de 100 000 préinscriptions : 3 tickets pour passer une quête

Plus de 200 000 préinscriptions : 1x Iridescent Material pour crafter des cosmétiques

Plus de 300 000 préinscriptions : 100x Ether Drive (ED) – 100 ED sont utilisés pour le boost “Item Drop Reward +10x” aux donjons événements

Dans l’action-RPG coloré EDENS ZERO Pocket Galaxy, les joueurs pourront :

Incarner Shiki, Rebecca, Weisz, Homura et bien d’autres personnages

Combattre au fil de l’histoire originale, à travers des scènes iconiques du manga

Collectionner plus de 100 costumes dont des tenues originales exlusives conçues par Hiro Mashima

Combiner compétences et équipement

Personnaliser les capacités spéciales (« Ether Gear ») des personnages

À propos d’EDENS ZERO

Shiki Granbell est un orphelin élevé par des robots dans un parc d’attractions de la planète déserte Granbell, dans le Cosmos Sakura. Après avoir rencontré par hasard deux voyageurs de l’espace, Rebecca et son chat robotique Happy, Shiki comprend que les résidents du parc veulent les expulser de la planète. Il vient à leur rescousse et les trois amis décident d’explorer l’univers à bord du vaisseau hérité par Shiki, Edens Zero, afin de trouver la mystérieuse déesse du cosmos nommée Mother.

Plus d’informations concernant EDENS ZERO Pocket Galaxy, dont sa date de lancement, seront annoncées prochainement.