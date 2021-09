SUPER BOMBERMAN R ONLINE : la Saison 2 est désormais disponible

Partager Facebook

Konami Digital Entertainment, B.V. annonce aujourd’hui le lancement de la Saison 2 de SUPER BOMBERMAN R ONLINE, disponible dès maintenant sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC via Steam et Google Stadia.

Après la Saison 1 et l’ajout du Bomber Old Snake, la Saison 2 marque l’apparition d’un nouveau personnage : le Bomber Soma Cruz !

Protagoniste de Castlevania : Aria of Sorrow et Castlevania : Dawn of Sorrow, Soma Cruz a la capacité de lâcher des chauves-souris sur les autres Bombers, qui perdent temporairement leurs capacités spéciales s’ils sont touchés par ces dernières. En plus de ce nouveau personnage, la Saison 2 accueillera également des batailles événements (détails annoncés prochainement). Chaque saison dure trois mois et apporte de nouveaux objets ainsi qu’un nouveau héro Bomber, qui peuvent être acquis uniquement pendant la durée de la saison. Soma Cruz est accessible à partir de de 500 Bomber Coins dans la boutique du jeu. Davantage d’objets cosmétiques tels que des costumes et des icônes sont disponibles dans le cadre du Gold Pass.

À propos de SUPER BOMBERMAN R ONLINE :

Déjà disponible sur Stadia, SUPER BOMBERMAN R ONLINE s’appuie sur le succès de Super Bomberman R. Les joueurs y retrouvent les 8 frères Bomber et d’autres personnages dans un battle royale explosif, où s’affrontent jusqu’à 64 joueurs.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE reprend le gameplay qui a fait de la franchise un classique du party game dans un mode « Bataille 64 ». Dans ce battle royale original, jusqu’à 64 joueurs sont répartis à travers 16 champs de bataille. Au fur et à mesure que les joueurs se réduisent en poussière à coups de bombe, le nombre de champs de bataille diminue, jusqu’à l’ultime combat pour être le dernier bombardier debout.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE dispose de plus de 100 options de personnalisation comme des costumes, des accessoires et, pour la première fois, des apparences de bombes qui affectent à la fois la bombe et son explosion. Les joueurs peuvent également acquérir le Pack Premium (prix de vente conseillé : 9,99 €), qui donne accès à 14 personnages supplémentaires tirés de célèbres licences de KONAMI comme Gradius, Silent Hill ou encore Castlevania.

En complément, le Pack Premium permet de créer des parties privées avec des règles personnalisées qui incluent le mode « Bataille 64 », le mode « Standard » jusqu’à 16 joueurs et le mode « Grand Prix ». Ce dernier divise les joueurs en deux équipes composées de 3 bombardiers ou moins. À la fin des deux rounds, l’équipe avec le nombre de points le plus élevé remporte la partie.