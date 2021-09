eFootball 2022 officialise sa date de lancement

eFootball™ 2022 sera lancé dans un premier temps le 30 septembre, offrant aux joueurs un avant-goût de la nouvelle plateforme de simulation de football free-to-play avant la première mise-à-jour majeure, qui sera disponible gratuitement cet automne. Cette mise à jour marquera également la sortie d’eFootball™ 2022 sur les appareils iOS et Android.

Seitaro Kimura, producer de la série eFootball™ chez Konami Digital Entertainment, commente : « Notre plateforme se nomme « eFootball » et « eFootball 2022 » est le titre de notre première saison de contenu. Des mises à jour apportant de nouvelles fonctionnalités, telles que le matchmaking cross-platform et la compatibilité avec les manettes pour mobiles, se produiront régulièrement au cours des mois à venir et seront toujours gratuites. Des mises à jour de contenu et des modes de jeu seront également lancés après la sortie, et seront disponibles selon les cas gratuitement ou en tant qu’option premium. Nous avons hâte d’accueillir de nouveaux joueurs sur le terrain et de lire leurs retours. »