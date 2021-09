Devenez le premier champion du monde de Summoners War: Lost Centuria !

Partager Facebook

Com2uS annonce le premier championnat du monde officiel de Summoners War: Lost Centuria : les meilleurs invocateurs s’affronteront de septembre à novembre dans le cadre du tout nouveau Lost Centuria World Championship 2021 !

Les inscriptions au LWC2021 seront ouvertes jusqu’au 17 septembre prochain : les joueurs classés parmi les 2000 premiers du Tournoi mondial, organisé chaque semaine entre le 27 mai et le 15 septembre, sont éligibles au tour préliminaire de la compétition. Les invocateurs qui ne remplissent pas les conditions requises ont encore une chance de se qualifier pour ce grand événement mondial lors du 8ème et dernier round, qui se tiendra du 9 au 15 septembre prochain.

La phase préliminaire débutera le 25 septembre à partir de 5h (heure de Paris) pour une durée de 24 heures. Les participants joueront via le mode ‘Phase préliminaire du Championnat du monde’ en jeu et les 8 joueurs qui auront remporté le plus de victoires seront qualifiés pour les Finales. Les quarts de finale, demi-finales ainsi que la grande finale se dérouleront le 7 novembre pour ne consacrer qu’un seul et unique joueur : le premier champion du monde de Lost Centuria !

Sur les 30 000 $ de récompense, 20 000 $ sont promis au grand gagnant du LWC2021, qui se déroulera exclusivement en ligne en raison de la pandémie de Covid-19. Les Finales seront diffusées en direct en plusieurs langues, dont le français : rendez-vous sur la chaîne YouTube officielle de Lost Centuria pour ne rien manquer de cet immense événement, dont vous retrouverez toutes les informations sur sa page officielle.

Toutes les informations sur Summoners War: Lost Centuria sont disponibles sur Instagram, Facebook et YouTube.