eFootball.Open : les 24 finalistes s’affronteront ce samedi lors des Finales Mondiales

Ce samedi 18 juillet à partir de 14h00 sur YouTube.

L’eFootball.Open est un tournoi eSport ouvert aux joueurs du monde entier, au cours duquel les compétiteurs prennent part à des matchs 1v1 en ligne sur eFootball PES 2021 SEASON UPDATE. La saison précédente a compté 1,4 million de participants. Cette année, les Qualifications et les Finales se déroulent dans le mode Matchday, rendant l’eFootball.Open encore plus accessible puisque l’inscription n’est plus nécessaire.

Les joueurs sur consoles et PC d’Europe, d’Asie et d’Amérique se sont affrontés au cours des différentes étapes de la compétition afin de sécuriser leur place parmi les 24 finalistes. Ils vont désormais se mesurer les uns aux autres sur des serveurs hébergés sur leur plateforme respective (PlayStation®4, Xbox One et PC Steam®) pour un total de 240 000 $ (USD) en jeu.

Le prix par personne et par plateforme sera attribué comme suit :

1ère place – 15 000 $

2nd place – 10 000 $

3ème et 4ème place – 7 500 $

Afin que le tournoi soit une expérience compétitive et juste pour tous les participants, l’eFootball.Open a divisé les joueurs selon leur niveau entre « Basique », « Intermédiaire » et « Expert », en fonction de leur note. Tous les joueurs qui répondaient aux prérequis de l’événement Matchday pouvaient ainsi se qualifier pour les Finales indépendamment de leur rang.

Les meilleurs compétiteurs ont désormais une chance de remporter un prix et d’attirer l’attention des plus prestigieux clubs de football au monde, à la recherche de leurs prochaines stars de l’eFootball.

Les finalistes de l’eFootball.Open sont les suivants :