Elden Ring – Closed Network Test et nouvelle date de sortie

ELDEN RING™, le grand action-RPG fantastique développé par FromSoftware Inc. et produit par BANDAI NAMCO Entertainment Inc. sera jouable lors d’un Closed Network Test le 12 novembre.

Les fans sélectionnés pourront découvrir les premières heures du titre tant attendu et avoir un aperçu pratique de ce que le jeu complet aura à offrir tout en aidant l’équipe de développement à tester les serveurs en ligne du jeu avant sa date de sortie.

La profondeur et le degré de liberté accordé au joueur, stratégiques dans le jeu, demandent une attention toute particulière. Ainsi, il a été décidé de prolonger le temps de développement pour les ajustements finaux, déplaçant alors la date de sortie au 25 février 2022.

Le Closed Network Test ELDEN RING™ sera jouable du 12 au 15 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S pendant les périodes suivantes :

12 novembre : 12h00 à 15h00 CET 13 novembre : 16h00 à 7h00 CET 13 novembre : 20h00 à 23h00 CET 14 novembre : 12h00 à 15h00 CET 15 novembre : 16h00 à 7h00 CET