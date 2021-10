Hot Wheels Unleashed dévoile les packs Batman et DC Super Villains

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

A l’occasion du DC™ Kids Fandome, Milestone a dévoilé de nombreux contenus inédits pour Hot Wheels Unleashed. Le pack « DC Super-Villains Racing Season » sera disponible du 11 novembre 2021 au 18 janvier 2022 et proposera aux joueurs du contenu gratuit et payant, déblocable à l’aide de nouveaux défis, ajoutés spécialement pour la saison. Il comprendra les 6 véhicules suivants : Bane, Cheetah™, Poison Ivy™, Black Manta™, Deathstroke™ et Harley Quinn™, ainsi que des objets de personnalisation pour votre sous-sol et votre profil de joueur, mais aussi des engrenages et des pièces.

Le pack « Batman Expansion » apportera également son lot de nouveautés dont une toute nouvelle carte pour le mode carrière, inspirée de Gotham. De plus, la Batcave fera son entrée en tant qu’environnement inédit. Il contiendra les 5 véhicules suivants : Le Pingouin, Robin™ 2.0T, Armored Batman™, Batman™ Rebirth, le Joker™ GT, ainsi qu’un nouveau module de construction de circuits, le Joker Funhouse Split, mais également des objets de personnalisation. Le pack « Batman Expansion » est compris dans le HOT WHEELS™ Pass Vol. 1 et il sera également possible de l’acheter séparément dès le 2 décembre 2021.

Hot Wheels Unleashed offre aux joueurs l’opportunité de conduire, comme si ils jouaient avec les petites voitures de la célèbre marque de jouets. Le gameplay du jeu comprend des courses emplies d’adrénaline, ainsi qu’un large éventail de voitures Hot Wheels, chacune possédant son propre niveau de rareté et ses caractéristiques que les joueurs peuvent personnaliser avec divers revêtements. De plus, ils retrouveront des circuits à couper le souffle, situés dans des lieux de vie quotidienne, composés de parcelles de piste spéciales et d’objets interactifs. Le jeu propose également une fonctionnalité d’édition de circuits révolutionnaire, permettant aux joueurs de personnaliser des parcours dans n’importe quel environnement et de les partager avec la communauté, mais également un éditeur de livrée pour décorer les véhicules.