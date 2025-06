Partager Facebook

Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d’un service hospitalier en sous-effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d’apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais au fil des heures, les demandes se font de plus en plus pressantes, et malgré son professionnalisme, la situation commence dangereusement à lui échapper…

Le film, aussi haletant qu’un thriller, nous immerge dans le quotidien d’une infirmière. La caméra suit Floria durant un service de nuit. La soignante doit faire face aux demandes et besoins de plusieurs patients. Les enjeux sont différents pour chacun. Il y a celui qui réclame son traitement antidouleur, l’homme d’affaires qui veut tout tout de suite comme s’il se trouvait à l’hôtel, celui qui veut connaître son diagnostic, etc. Bousculée de tous côtés, Floria est sans cesse interrompue dans ses tâches et ne sait plus où donner de la tête. Le film aborde le manque de ressources en personnel, mais aussi les questions de responsabilité et la prise en charge des proches des patients. Ultra rythmé, le film ne laisse aucun répit au spectateur. Il est porté par l’excellente Leonie Benesch déjà vue dans « La salle des Profs ».

Un coup de cœur !

En première ligne (Heldin)

Un film de Petra Volpe

Avec Leonie Benesch, Sonja Riesen, Alireza Bayram

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 92 minutes

Age légal : 6 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 11 juin 2025