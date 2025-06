iOS 26 : une révolution sous conditions, portée par l’Apple Intelligence

Partager Facebook

La prochaine mise à jour d’iOS promet une avancée technologique majeure. Mais à quel prix ? Entre innovations séduisantes et restrictions matérielles, Apple impose de fait une sélection stricte à ses utilisateurs.

À l’approche du lancement officiel d’iOS 26, prévu pour l’automne, la firme de Cupertino annonce une salve d’innovations qui redéfinissent l’expérience mobile. Toutefois, cette avancée technologique majeure repose en grande partie sur une nouvelle pierre angulaire : l’Apple Intelligence, une intelligence artificielle développée en interne par Apple. Et cette dernière ne sera pas à la portée de tous.

Une mise à jour ambitieuse, mais élitiste

Alors que le futur système d’exploitation mobile promet une panoplie de fonctionnalités inédites et d’outils propulsés par l’intelligence artificielle, l’enthousiasme des utilisateurs pourrait bien être tempéré par une réalité technique contraignante : seules les générations d’iPhone les plus récentes pourront pleinement en bénéficier. En effet, l’Apple Intelligence – véritable moteur des fonctionnalités les plus en vue – ne sera compatible qu’avec les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, et les modèles à venir, à savoir la gamme iPhone 16.

Les possesseurs de modèles antérieurs, y compris ceux équipés des iPhone 15 et 15 Plus, seront donc privés d’une large part des avancées les plus spectaculaires de cette mise à jour, mettant en lumière une rupture technologique marquée entre les générations de terminaux.

Des outils de pointe réservés à une élite technologique

Concrètement, plusieurs innovations majeures resteront inaccessibles à une majorité d’utilisateurs. Parmi elles :

Visual Intelligence , une fonctionnalité capable de décrypter le contenu affiché à l’écran, au-delà de l’usage de la caméra, ne pourra être sollicitée que sur les modèles disposant de l’Apple Intelligence.

, une fonctionnalité capable de décrypter le contenu affiché à l’écran, au-delà de l’usage de la caméra, ne pourra être sollicitée que sur les modèles disposant de l’Apple Intelligence. Des assistants intelligents intégrés à l’application Messages, aptes à suggérer des réponses, créer des arrière-plans personnalisés ou faciliter la rédaction de sondages, ainsi qu’une traduction instantanée des conversations, restent l’apanage des terminaux les plus récents.

intégrés à l’application Messages, aptes à suggérer des réponses, créer des arrière-plans personnalisés ou faciliter la rédaction de sondages, ainsi qu’une traduction instantanée des conversations, restent l’apanage des terminaux les plus récents. Genmoji et Image Playground , deux outils créatifs reposant sur la génération d’émojis sur mesure et d’images originales via l’IA, sont également inaccessibles sans la technologie maison.

et , deux outils créatifs reposant sur la génération d’émojis sur mesure et d’images originales via l’IA, sont également inaccessibles sans la technologie maison. Enfin, l’automatisation avancée dans Raccourcis, certaines fonctions enrichies dans l’application Rappels, ou encore le suivi intelligent des commandes dans l’application Wallet sont autant d’éléments qui ne seront activés qu’en présence d’un appareil compatible.

Un iOS 26 à deux vitesses

Toutefois, les utilisateurs de modèles plus anciens ne seront pas complètement délaissés. Certaines nouveautés, certes moins spectaculaires mais tout de même significatives, seront proposées à un public plus large. Le design épuré Liquid Glass, les clichés immersifs en Scène Spatiale disponibles dès l’iPhone 12, la nouvelle interface CarPlay, ainsi que le retour remarqué de l’application Jeux, illustrent cette volonté de moderniser l’expérience, même sans l’IA.

Mais il serait illusoire de prétendre que cette mise à jour ne creuse pas un fossé. L’intégration de l’intelligence artificielle comme pilier central de l’évolution d’iOS marque une inflexion nette : celle d’un écosystème de plus en plus segmenté entre les détenteurs de la dernière technologie et les autres.

Un tournant générationnel en marche

Actuellement en phase de test auprès des développeurs et des utilisateurs les plus téméraires – prêts à affronter les aléas d’une version bêta –, iOS 26 sera déployé à grande échelle dans le courant de l’automne. Cette nouvelle édition logicielle s’annonce comme un jalon déterminant dans l’histoire de l’iPhone, inaugurant une ère où l’intelligence artificielle devient non plus un luxe, mais un prérequis pour accéder à l’innovation. Une orientation qui, si elle promet un bond en avant technologique, impose également des choix matériels décisifs aux utilisateurs.