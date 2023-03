Partager Facebook

Vous aimez les thrillers domestiques et les cold case? Alors vous allez adorer « En secondes noces » de Shari Lapena.

Qui dit secondes noces présume qu’elles ont été précédées d’un premier mariage. Et c’est le cas pour Patrick qui vivait heureux avec Lindsey enceinte de leur enfant. Petit bémol : Patrick avait une aventure avec Erica, la meilleure amie de Lindsey. Gros bémol : Lindsey décède par asphyxie au monoxyde de carbone. Le fœtus également.

On retrouve Patrick neuf ans plus tard. Il a refait sa vie auprès de Stéphanie avec laquelle il a eu des jumelles. Agées de quelques mois, elles font passer quelques nuits blanches à leurs parents, surtout qu’elles souffrent de colique. Et voilà que le moral de Stéphanie, épuisée, commence à flancher. Mais tout cela ne serait qu’un désagrément passager si Erica n’avait pas refait son apparition dans la vie de Patrick. Manipulatrice et vénéneuse, la belle blonde menace de rapporter à la police que Lindsey ne serait pas morte dans un accident comme le prétend Patrick mais qu’il aurait tué sa femme. Alors s’agit-il d’un chantage ou ses allégations seraient fondées ? Autant dire que Stéphanie ne sait plus quoi penser. Comment va-t-elle encaisser les révélations sur son mari et les incidents qui émaillent son quotidien? Comment Patrick va-t-il se défendre ? Comment le couple va-t-il surmonter la réouverture de l’enquête par la police ?

On aime l’écriture fluide de Shari Lapena, les rebondissements à foison, la tension qui monte crescendo, les secrets distillés au compte-goutte et le suspens maintenu de bout en bout. Un polar psychologique 100% addictif.