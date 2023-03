Le volume 4 du pass d’extension pour Fire Emblem Engage arrive le 5 avril

Partager Facebook

Au terme du Chapitre 6, et après avoir débloqué la capacité de transformer les objets à l’aide de l’ancien puit de Somniel, le nouveau scénario du Xénologue déchu sera alors disponible. Ensuite, en achevant l’histoire du Xénologue déchu, de nouveaux alliés seront alors proposés dans le jeu principal. De nouvelles unités – l’Enchanteur et le Mage-canonnier – ainsi qu’une multitude d’objets seront déverrouillés et proposés aux joueuses et joueurs accomplissant le scénario du Xénologue déchu.

À propos de Fire Emblem Engage : Tous les 1000 ans, des héros légendaires, les Emblèmes, octroient un incroyable pouvoir à quiconque aura réuni les 12 anneaux d’Emblèmes. L’heure de ce rituel approche, et Alear, le Dragon divin de la prophétie, s’éveille pour rassembler les anneaux et ramener la paix sur le continent. Cependant, le Dragon déchu Sombron, éternelle némésis du Dragon divin, est aussi revenu à la vie et cherche à s’approprier la puissance des anneaux. Alear et celles et ceux restés fidèles au Dragon divin sont l’unique rempart contre les ambitions de Sombron…

Joueuses et joueurs commanderont l’armée du Dragon divin lors de combats au tour par tour, aux quatre coins du continent d’Elyos. Chaque affrontement sera différent, exigeant une stratégie propre et une approche particulière en fonction des forces et faiblesses de chaque unité. L’utilisation du triangle des armes sera primordiale pour remporter les combats, en cela que chaque arme possède un avantage sur une autre. De plus, autant les héros que les troupes ennemies se servant d’arts spéciaux obtiendront un avantage sur leurs opposants, à grand renfort d’arcs, de grimoires, et de lames.

De plus, joueuses et joueurs pourront personnaliser leur expérience de jeu via un panel complet d’options de difficulté et de modes de jeu pour tous types de niveaux de compétence. Les modes « Normal », « Difficile » et « Expert » vous attendent, et si vous désirez une expérience plus détendue, optez pour le mode « Combat Auto » pour ne pas vous préoccuper de l’aspect stratégique des combats. Enfin, dans le « Mode Débutant », vos unités trouvant la mort en combat seront ramenées à la vie, contrairement au « Mode Classique », où ces mêmes unités disparaîtront pour toujours. En cas d’erreur de stratégie en combat, vous pourrez utiliser un cristal temporel draconique pour remonter le temps et essayer à nouveau, peu importe le mode de jeu sélectionné.

Le quatrième et dernier volume du pass d’extension pour Fire Emblem Engage arrive le 5 avril. Il donne accès à des classes supplémentaires et à un scénario inédit, celui du Xénologue déchu, riche de nouveaux personnages, d’environnements et de cartes à découvrir.