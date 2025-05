EVE Online Legion, est disponible, au programme : nouveaux vaisseaux, missions Freelance et améliorations en tout genre

Partager Facebook

Ce contenu inaugure de nouveaux systèmes et outils pour permettre aux Capsuliers de décider du rôle qu’ils souhaitent jouer dans New Eden. Les missions freelance qui relient chaque individu à la grande machine de guerre, les vaisseaux puissants qui font leur arrivée ou encore les évolutions de l’espace à sécurité nulle qui rebattent les cartes : Legion vous offre de nouvelles manières de diriger, de gagner et de combattre, indépendamment de votre expérience ou de votre allégeance.

Pour célébrer le lancement d’EVE Online: Legion, tous les Capsuliers peuvent profiter de 7 jours d’Omega pour seulement 10 PLEX sur le New Eden Store. Deux packs Legion sont également disponibles dans la boutique : un pour les rookies qui plongent dans les missions Freelance et le PvP, un pour les vétérans qui souhaitent commander les nouveaux vaisseaux et dominer l’espace de sécurité nulle.

EVE Online: Legion offre aux Capsuliers la possibilité d’endosser un nouveau rôle dans une galaxie fracturée, où les alliances changeantes et les tensions croissantes exigent de nouvelles formes de leadership, de loyauté et d’ambition. En solo comme aux commandes d’un véritable empire : poursuivez vos objectifs sur le champ de bataille, dans les projets de corporations ou en remodelant l’espace souverain. Pour vous venir en aide, l’extension Legion introduit :

Des Missions Freelance : les Missions Freelance laissent les Capsuliers de tout niveau se lancer dans des missions structurées, créées par d’autres joueurs issus des différentes Corporations. Combat, minage, défense seront rejoints par d’autres types d’activité à l’avenir : les Corporations peuvent proposer jusqu’à 100 missions à la fois pour remplir leurs objectifs et évoluer rapidement. C’est une excellente manière de recruter, de se renforcer et de fédérer les pilotes autour d’un objectif commun. Chaque Capsulier peut accepter jusqu’à trois missions freelance à la fois, ce qui leur offre la liberté de contribuer selon leurs propres termes. Gagner des ISK, améliorer sa réputation et mettre un orteil dans les grands conflits qui façonnent New Eden depuis plus de 20 ans.

De nouveaux vaisseaux de guerre : deux puissants navires entrent dans la danse pour refaçonner le champ de bataille. Le Sarathiel est un supercuirassé ultra-puissant du cartel Angel qui bénéficie de bonus importants aux dégâts et à la déperdition des armes à projectiles, lui permettant de frapper avec force à travers le champ de bataille. Même en mode siège, il peut se déplacer et même utiliser un propulseur de microsaut de classe capitale (CJMD) pour se repositionner immédiatement après avoir frappé. Le Babaroga, réponse triglavian aux maraudeurs impériaux, est un nouvel outil puissant pour dominer avec précision et résistance. Les dégâts de son canon désintégrateur augmentent en restant sur la cible, tandis qu’il devient encore plus résistant et mortel une fois déployé en mode bastion. Parfait pour celles et ceux qui veulent découper leurs ennemis avec une efficacité brutale.

Évolution de la souveraineté : l’espace de sécurité nulle, contrôlé par les joueurs aux Nullsec aux confins de New Eden, gagne de nouvelles couches stratégiques avec trois catégories d’améliorations pour les systèmes souverains. Les joueurs peuvent générer de la main d’œuvre à partir de l’énergie (et vice-versa), améliorer les performances de combat et de scan mais aussi explorer des sites réaménagés avec de nouveaux modules scénaristiques. Les risques d’escalade sont grands et excitants, et les récompenses s’annoncent à la hauteur. Une nouvelle fonction en un clic permet également aux corps d’armée de revendiquer instantanément tous les grappins orbitaux dans les systèmes capturés, accélérant ainsi le contrôle territorial et les opérations.

Identité de Corporation : les Capsuliers peuvent encore porter plus haut leurs couleurs grâce à la Palette de Corporation, qui regroupe ses trois principales couleurs (à choisir sur la gamme complète RGB/HEX). Ils apparaîtront d’abord sur les Missions Freelance avant d’intégrer d’autres éléments du jeu à l’avenir.

Refonte et rééquilibrage : les améliorations apportées aux croiseurs stratégiques, vaisseaux de logistique et autres vaisseaux capitaux entendent changer la meta. Les croiseurs Tech I comme le Thorax et le Rupture gagnent de nouveaux rôles, les armes d’annihilation dirigées font encore plus mal et la surchauffe des réparateurs à distance produit désormais de meilleurs résultats : les commandants disposent d’outils tactiques encore plus aiguisés sur le champ de bataille. De plus, l’amélioration du module de résistance universel ouvre la voie à des changements radicaux dans l’équipement des vaisseaux et leurs capacités de survie.

Améliorations visuelles et navigation repensée : cinq croiseurs Tech I emblématiques profitent d’une refonte visuelle totale avec de nouvelles géométries, textures et animations qui amènent un peu de modernité à ces coques classiques. La première étape de la très attendue refonte visuelle de la carte introduit des ensembles de filtres, un basculement de mode de vue ainsi que de nouveaux boutons d’action rapide pour identifier en un coup d’œil votre emplacement et votre station d’origine.

Toutes les améliorations et modifications sont détaillées dans le patch note. Consultez EVE News et la chaîne Youtube d’EVE Online