Exploitez des capacités psychiques mortelles avec le retour de Rhino Prime et Nyx Prime le 10 août

La sortie de Rhino Prime et Nyx Prime du Prime Vault fermera l’accès des joueurs à Zephyr Prime et Chroma Prime lorsqu’ils entreront dans le Prime Vault la semaine prochaine.

Les joueurs pourront bientôt améliorer leurs arsenaux avec une combinaison mortelle de capacités psychiques et de force dévastatrice alors que Rhino Prime et Nyx Prime* deviendront disponibles pour un accès instantané pour une durée limitée uniquement via le programme Prime Vault le mardi 10 août.

Les packs Rhino Prime et Nyx Prime, qui incluent les Warframes Prime ainsi que leurs armes et personnalisations Prime signature, deviennent disponibles à l’achat via le programme Prime Vault. Des packs d’accessoires Prime individuels seront également disponibles à l’achat.

De plus, Rhino Prime et Nyx Prime peuvent être gagnés dans le jeu en collectant et en ouvrant certaines Reliques du Vide.

Améliorez la force brute et faites passer les capacités de Rhino au niveau supérieur pour une Warframe blindée ultime capable d’écraser les ennemis à la manière d’un tank ou de perturber les mouvements de l’ennemi de manière sans précédent avec un contrôle mental utilisant la perturbation psychique de Nyx.

Zephyr Prime et Chroma Prime entrent dans le coffre-fort le mardi 10 août

Ne manquez pas votre dernière chance de récupérer Zephyr Prime, Chroma Prime et leurs armes et personnalisations Prime signature avant qu’ils n’entrent dans le Prime Vault la semaine prochaine. Jusqu’au mardi 10 août, les packs Zephyr Prime et Chroma Prime, ainsi que leurs packs d’accessoires, sont accessibles instantanément en les achetant via le programme Prime Vault.

Zephyr Prime est une Warframe Prime blindée à grande vitesse qui apporte une multitude de destructions gracieuses sur le champ de bataille de manière magnifique mais mortelle. Chroma Prime est un maître des éléments qui exerce une étreinte froide et une rage ardente pour submerger ses adversaires.

