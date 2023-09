F1 23: nouveau contenu, nouvelle saison F2, mise à jour

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Une nouvelle série de mises à jour et de défis arrivent pour EA SPORTS F1 23 qui demanderont aux joueurs de se surpasser s’ils veulent avoir une chance de gagner des objets exclusifs dans le jeu. L’ajout de la saison F2 2023 apportera de nouvelles opportunités de course, et la mise à jour des livrées sports actualisera les designs des voitures en fonction des récents changements dans le monde réel. De nouveaux “Défi Pro” permettront aux joueurs d’affronter Max Verstappen et Charles Leclerc, les ambassadeurs d’EA SPORTS à travers plusieurs Grands Prix au cours du mois d’octobre.

Chaque mois, « F1 World » propose des défis de gameplay qui permettent aux joueurs d’interagir avec le sport qu’ils aiment. Voici tout ce que les joueurs peuvent attendre en octobre :

Du 26 septembre au 2 octobre, les joueurs pourront défier Max Verstappen, le champion du monde lors d’un tour de piste en contre-la-montre. Ceux qui battront son temps de 1:28:177 gagneront dans le jeu son casque spécial FORMULE 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023, qui arbore le nouveau logo EA SPORTS FC avant son lancement mondial le 29 septembre. D’autres Défis Pro incluent le FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023 (du 16 au 23 octobre), le FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 (du 23 au 30 octobre) et le FORMULA 1 ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023 (du 30 octobre au 6 novembre).

Un nouveau patch gratuit sera disponible le 16 octobre pour tous les joueurs. Celui-ci comprend l’ajout de la saison F2 2023, la sortie de la mise à jour des livrées sports et les champions de Formula 1® Esports, dont Lucas Blakeley, le champion en titre des séries F1 Esports 2022, qui font leurs débuts en tant qu’Icônes.

Les « Événements Replay » du FORMULE 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023, du FORMULE 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023 et du FORMULE 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 permettront aux joueurs de revivre les courses en prenant le contrôle de l’un des 20 pilotes lors de l’un des Grand Prix avec les places identiques sur la grille de départ.

Des « Événements Scénario » organisés par le studio avec Nico Hülkenberg (du 17 au 22 octobre) et Sergio Perez (du 23 au 30 octobre).

En plus de concourir sur chaque circuit de la saison 2023 avec toutes les écuries et tous les pilotes, les joueurs peuvent revivre l’action de la Formule 1 dans Point de rupture 2, et créer leur propre histoire grâce aux différents modes solo et multijoueurs, dont le très populaire mode “Mon écurie”.

F1 23, est disponible sur PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One et PC