L’avenir n’est interdit à personne : The Talos Principle 2 sortira le 2 novembre

La suite tant attendue du puzzle game métaphysique de 2014, arrive le 2 novembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series S|X au prix de 28,99 €. Les fidèles et autres pragmatiques peuvent profiter de 10 % de réduction sur Steam, en précommandant le jeu avant sa sortie. Il n’est jamais trop tard pour s’initier aux préceptes mystiques de cette œuvre majeure : The Talos Principle et son DLC Road to Gehenna sont à -90 % sur Steam jusqu’au 3 octobre. Sur console, il sera possible de précommander le jeu à partir de début octobre.

Encore plus de puzzles à résoudre, de nouvelles mécaniques innovantes, un scénario toujours plus riche et généreux, des tonnes de secrets à débusquer dans l’univers le plus vaste et étrange jamais créé par la Croteam : The Talos Principle 2 repousse une fois encore les limites du puzzle game philosophique, avec un titre qui catapulte les forces de l’original vers un nirvana ludique encore jamais exploré.

Dans un futur éloigné, les Hommes ne sont plus qu’un lointain souvenir. Un soupçon d’humanité réside encore dans l’intellect cybernétique de quelques robots humanoïdes éternels, qui errent sans but dans les restes de notre civilisation. Une gigantesque structure mystérieuse, à l’attirance magnétique, vous questionne. L’arpenter, c’est se confronter à de nouvelles problématiques existentielles sur la nature du cosmos, l’opposition entre la foi et la raison ou la peur de répéter, encore et encore, les erreurs des êtres humains.

Vous retrouverez facilement vos marques dans The Talos Principle 2, mais de nouvelles mécaniques comme le transfert d’esprit ou la manipulation de la gravité viendront défier des zones inexplorées de votre cortex. Plongez corps et âme dans un scénario profond dont les ramifications complexes s’épanouissent dans des paysages étrangement magnifiques, forts d’une esthétique monumentale subjuguante. Une cité au bord du changement de paradigme, une île qui détient les clés du futur… la route s’annonce belle, mais surtout longue et sinueuse.

The Talos Principle 2 est le projet le plus vaste, ambitieux et stimulant de la Croteam à ce jour. Vous pourrez y jouer dès le 2 novembre prochain.