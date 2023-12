Fallout par Amazon, première bande-annonce

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le 12 avril 2024, la série Fallout sera disponible sur Prime Video.

Amazon vient de dévoiler le premier teaser officiel de sa nouvelle série en live-action, Fallout, très attendue par les fans de la franchise vidéo-ludique à succès sur laquelle elle s’appuie. Ce court aperçu confirme que le géant du streaming a pour ambition de reproduire fidèlement l’“apocalyptique désolation” qui caractérise si bien l’univers de ses jeux.

Ella Purnell, connue pour son rôle dans la série Yellowjackets, apparaît dans le trailer, émergeant pour la première fois du Refuge 33 pour découvrir la terre désolée qui jadis était Los Angeles, 200 ans après une guerre nucléaire dévastatrice.

Aux côtés de Purnell, Fallout voit figurer un casting impressionnant comprenant Walton Goggins (The Hateful Eight) dans la peau d’un goule évadé, Aaron Moten (Emancipation) membre de la Confrérie de l’Acier et Kyle MacLachlan (Twin Peaks) en tant que superviseur de refuge. Le trailer dévoile également la présence d’un chien nommé CX404, se promenant avec une main coupée, élément qui a sûrement piqué la curiosité des fans.

Fallout sera diffusé sur Prime Video à partir du 12 avril prochain. Ce nouveau chapitre d’un univers bien connu est promis à un bel avenir, celui des fans du jeu vidéo ne manquera pas d’attendre cette date avec impatience.