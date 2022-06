Farming Simulator 19: Ambassador Edition est disponible

Partager Facebook

Cette réédition du jeu qui comprend tous les DLC et contenus additionnels, est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

L’Ambassador Edition propose plus de trois cartes situées dans des décors européens et américains, ainsi que plus de 475 machines numérisées issues de marques telles que Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra et bien plus encore de constructeurs de renom.

Farming Simulator 19 : Ambassador Edition comprend :

Farming Simulator 19 – Le jeu de base

Farming Simulator 19 – L’extension Platinum

Farming Simulator 19 – L’extension Alpine Farming

Farming Simulator 19 – Le pack d’équipement Anderson Group

Farming Simulator 19 – Le pack d’équipement Kverneland & Vicon

Farming Simulator 19 – Le pack d’équipement GRIMME

Farming Simulator 19 – Le DLC John Deere Cotton

Farming Simulator 19 – Le DLC Bourgault

Farming Simulator 19 – Le pack Rottne

Une entrée parfaite pour découvrir la série

« En prenant en compte son contenu massif, Farming Simulator 19: Ambassador Edition est l’opus parfait pour découvrir la franchise » déclare Boris Stefan, Directeur d’édition chez GIANTS Software. « Ressortir dans le monde entier l’un de nos plus grands succès de l’histoire de GIANTS Software est une véritable réussite qui renforce notre position d’auto-éditeur ».