The King of Fighters XV : la Team Awakened Orochi débarque en août

Les personnages en DLC Orochi Shermie, Orochi Yashiro et Orochi Chris s’apprêtent à rejoindre le combat. Après avoir travaillé dans l’ombre pour faire revivre Orochi dans KOF ’97, ils font leur grand retour dans KOF XV afin de former la Team Awakened Orochi.

13 personnages en DLC arrivent en 2022, portant le roster à un total de 52 combattants jouables – dont 39 pour le jeu de base. Suite à la Team Garou (3 personnages), Omega Rugal et la Team South Town (3 personnages), déjà disponibles, la Team Awakened Orochi rejoindra l’arène en août.

La Team Awakened Orochi est également disponible dans KOF ’98 UM FE, disponible sur PlayStation®4 agrémenté d’un netcode rollback. The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition, une version survitaminée de KOF ’98, titre très populaire dans la franchise KOF, débarque enfin sur PlayStation®4. Basée sur KOF ’98, cette édition Ultimate Match comprend un nouveau système Mode Ultime ainsi que des ajustements de l’équilibrage. Divers modes de jeu comme le Mode Défi et le Mode Entraînement ont également été ajoutés. En complément, le titre adopte le netcode rollback pour ses matchs en ligne. Des lobbies en ligne peuvent accueillir jusqu’à 9 joueurs et proposer un mode spectateur, tandis que les fonctionnalitées en ligne ont été retravaillées, avec un replay pour les batailles et des paramètres pour les conditions de matchmaking. KOF ’98 UM FE rassemble 64 personnages iconiques de la série KOF.