Farming Simulator 25 au Tokyo Game Show 2024

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

En collaboration avec la multinationale japonaise SEGA, les créateurs célèbrent l’occasion en dévoilant la première carte asiatique de la série.

Bienvenue aux agriculteurs virtuels à Hutan Pantai

En plus des cartes nord-américaines et européennes, Hutan Pantai offre aux agriculteurs virtuels un environnement totalement inédit. Avec deux types de riz, du matériel spécialisé pour la plantation et la récolte, ainsi que des buffles d’eau se promenant dans les enclos, la nouvelle carte est l’endroit parfait pour mettre en avant les technologies agricoles ajoutées au jeu.

À Hutan Pantai, les influences environnementales traditionnelles rencontrent la technologie moderne : les agriculteurs peuvent explorer un port animé avec vue sur la mer, admirer des montagnes aux sommets enneigés à l’horizon, parcourir des routes sinueuses reliant une ville aux gratte-ciels à un petit village, ou encore à un temple isolé où des objets de collection sont cachés.

L’agriculture asiatique à l’échelle mondiale

Alors que la bande-annonce du TGS crée déjà une atmosphère unique, la nouvelle carte est désormais jouable pour la première fois. Du 26 au 29 septembre, Farming Simulator 25 y est présenté avec des stations de jeu pour permettre aux visiteurs de découvrir en avant-première le nouveau jeu et la carte Hutan Pantai.

Farming Simulator 25 sera disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 12 novembre. Le jeu propose 25 cultures, dont des nouveautés comme le riz et les épinards, plus de 400 véhicules et outils authentiques ainsi que 150 marques réelles.