Voici le calendrier de sortie des prochains épisodes de SONIC X SHADOW GENERATIONS – Sombre prélude :

3 octobre 2024 – « Épisode 2 : Trouver la voie »

10 octobre 2024 – « Épisode 3 : Vers l'ARK »

La sortie de SONIC X SHADOW GENERATIONS est prévue au format numérique et physique le 25 octobre 2024, à partir de 49,99 € sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, consoles Nintendo Switch et PC.