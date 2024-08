Final Fantasy XVI arrive sur Steam et Epic Game Store en septembre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les préachats sont d’ores et déjà ouverts, et proposent FINAL FANTASY XVI Edition Standard, qui inclut le jeu de base, ainsi que FINAL FANTASY XVI Edition Complète, qui inclut en plus les DLC captivants Les rémanences du ciel (Echoes of the Fallen) et La complainte du ressac (The Rising Tide). Ceux qui préféreront acheter les DLC séparément ou avec le Pass d’extension de FINAL FANTASY XVI, qui inclut les deux chapitres, pourront le faire à la sortie du jeu.



Les personnes qui préachèteront le jeu sur l’une ou l’autre plateforme, recevront aussi les objets téléchargeables suivants dans le jeu :

L’arme « Lame des braves »

L’accessoire augmentant les gils gagnés « Talisman de Cait Sith »

La partition de « Bataille au sommet / Sixteen Bells »

La démo PC riche en adrénaline de FINAL FANTASY XVI est également disponible sur STEAM et Epic Games Store afin que les joueuses et les joueurs puissent essayer le jeu gratuitement. Elle inclut le prologue du jeu, qui se déroule pendant l’adolescence de Clive, et ses données de sauvegarde pourront être transférées vers le jeu complet à sa sortie. En plus de deux heures de contenu, la démo spéciale Primordiaux propose encore plus de combats effrénés avec encore plus de compétences de Primordiaux disponibles.

Les joueuses et les joueurs peuvent jouer au début de l’épopée de Clive et découvrir ses ambitions et ses objectifs en téléchargeant la démo gratuite de FINAL FANTASY XVI sur :



STEAM :

Demo: https://store.steampowered.com/app/2738000



Epic Games Store :

Demo: https://store.epicgames.com/p/final-fantasy-xvi-demo-c289c2