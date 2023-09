Firefighting Simulator – The Squad est disponible sur Nintendo Switch

Partager Facebook

Les joueurs devront combattre les flammes dans plus de 40 missions variées, en mode multijoueur coopératif ou en mode solo. En tant que membres d’une brigade de sapeurs-pompiers américaine, les pompiers virtuels devront se familiariser avec les lieux, évaluer les risques potentiels et coordonner leur propre équipe d’intervention. Déjà disponible sur PC et consoles, le jeu bénéficie de nombreuses critiques positives de la part des joueurs, des créateurs de contenu et de la presse.

Firefighting Simulator – The Squad est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch en version numérique et chez certains revendeurs au prix de 34,99 €.