Le DLC Thrones of Decay est disponible

Cette démonstration de force pleine de coupes iroquoises, vers de terre et décoctions magiques, introduit de nouveaux contenus pour l’Empire, Nurgle et les Nains comme des seigneurs légendaires, des unités de combat, des fonctionnalités de campagne ainsi que du contenu gratuit pour tous les détenteurs du jeu de base.

Elspeth von Draken, la magistrice et son dragon (Empire)

La Dame sombre de Nuln, Elspeth Von Draken, est l’une des plus puissantes Sorcières d’Améthyste. On la dit tellement imprégnée de magie qu’elle se tient à la frontière entre la vie et la mort.

Fonctionnalités de campagne :

⦁ École Impériale d’Artillerie : en tant qu’arsenal de l’Empire, Wissenland et Nuln proposent des améliorations d’unités spéciales et des capacités puissantes, en échange de schémas obtenus grâce aux dégâts infligés par ces unités sur le champ de bataille.

⦁ Jardins de Morr : protectrice vigilante de l’Empire, Elspeth établit des sites sacrés en nombre limité à travers les colonies amies ou neutres de l’Empire, permettant un voyage instantané vers ces lieux moyennant un coût et un cooldown.

Style de combat :

⦁ Chevauchant son puissant Dragon Carmin, Elspeth est fatale à bien des égards. Elle manipule le champ de bataille à distance avec ses pouvoirs magiques innés du Domaine de la Mort, avant de charger dans les rangs ennemis, avec son dragon et sa Faux blafarde à deux mains.

Nouvelles unités :

⦁ Les rangs de l’Empire sont renforcés par un assortiment d’armes telles que le Navire Terrestre de Marienburg, le Tank à vapeur avec canon à répétition, les Cuirassiers de Nuln, les Longs Fusils du Hochland, les Chevaliers de la Rose Noire, le Maître Ingénieur (Seigneur), l’Ingénieur (Héros) et l’invincible Théodore Bruckner (Héros légendaire).

Tamurkhan : le seigneur des vers (Nurgle)

Larve douée de conscience habitant le cadavre enflé de pourriture d’un puissant Tyran ogre, Tamurkhan est l’un des plus grands champions de Nurgle. Il n’a qu’un seul but : répandre la mort et la maladie au nom du Seigneur de la Pestilence.

Fonctionnalités de campagne :

⦁ Les chefs de Tamurkhan : Tamurkhan doit rassembler un hôte de guerre invincible qui conduira le monde à sa ruine. Il se lance ainsi dans un périple mortel afin de dominer et de recruter de puissants seigneurs de guerre issus des tribus du Chaos et de Norses, dans le but d’accroître la puissance de sa faction.

Style de combat :

⦁ Assiégeant le champ de bataille sur le dos de son puissant Dragon crapaud et maniant une redoutable hache à deux têtes, Tamurkhan est un guerrier massif et mortel au combat. Sa capacité Festin du Seigneur des Vers se déclenche à sa mort, infligeant des dégâts qui siphonnent la vie de l’ennemi pour le maintenir au cœur de la bataille un peu plus longtemps.

Nouvelles unités :

⦁ Les rangs boursouflés de Nurgle suintent de puissance avec l’ajout d’unités telles que Kayzk le Souillé (Héros légendaire), le Seigneur du Chaos de Nurgle (Seigneur), le Sorcier du Chaos de Nurgle (héros), les Ogres de la Peste, les Chevaliers de la Pourriture, les Dragons crapauds, les Pestigors et les Trolls de bile.

Malakai Makaisson, l’ingénieur tueur (Nains)

Mélange provocant d’intelligence et de force, Malakai Makaisson était autrefois membre de la légendaire Guilde des Ingénieurs, avant qu’un désastre n’entraîne son expulsion. Couvert d’une honte éternelle, il a prêté le Serment de Tueur, dans le seul but de chercher la rédemption à travers une mort digne et sanglante.

Fonctionnalités de campagne :

⦁ L’Esprit de Grungni : les armées de Malakai Makaisson marchent sous la machine volante connue sous le nom d’Esprit de Grungni, un dirigeable légendaire que l’ingénieur Tueur peut améliorer en cours de route pour accroître sa puissance au combat, voire même l’appeler en renfort lors des batailles.

⦁ Les Aventures de Malakai : en quête de la mort glorieuse que tous les Tueurs désirent, Malakai Makaisson profite de ses exploits mortels pour tester et améliorer ses dernières innovations technologiques lors des batailles les plus périlleuses qu’il peut provoquer.

Style de combat :

⦁ Malakai sert principalement les Nains en tant que Seigneur spécialisé dans le soutien à distance, lançant des explosifs vers l’ennemi avec la Bombe à sous-munitions à propulsion de cendres. Il peut les pulvériser avec son fusil de chasse et, si quelqu’un s’approche de trop près, les frapper au visage avec une clé à molette massive.

Nouvelles unités :

⦁ L’excellence en ingénierie rencontre la bravoure barbue. Les rangs des Nains sont renforcés par Garagrim Poing-de-Fer (Héros légendaire), le Tueur de démons (Seigneur), le Tueur de dragons (héros), les Cherchemorts, la Faucheuse de Gobelins, la Barge-tonnerre, les Arquebusiers Récolte-la-rancune et les Pirates Tueurs.

Un assortiment de contenus gratuits diaboliques

Aux côtés de Thrones of Decay, le patch 5.0 ajoute un assortiment de contenus gratuits, d’améliorations de qualité de vie significatives et de corrections de bugs. Souhaitez la bienvenue au Seigneur Légendaire gratuit, Epidemius, ainsi q’au Héros gratuit Sorcier d’Or et à la mécanique de campagne inédite, Nemesis Crown. Les mécaniques de campagne de l’Empire, des Nains et de Nurgle profitent également d’une mise à jour.