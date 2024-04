Haenir Studio et Behaviour Interactif s’associent pour le développement de Blight: Survival

Partager Facebook

« Le partenariat avec Behaviour Interactif marque la nouvelle phase majeure du développement de Blight: Survival », a déclaré Mads Christensen, le cofondateur d’Haenir Studio. « Avec Blight: Survival, nous entreprenons d’offrir aux joueurs une expérience unique et ambitieuse. La possibilité de mettre à profit les ressources, le savoir-faire et l’expertise de Behaviour en matière d’horreur sera cruciale pour la concrétisation de notre vision. Nous sommes absolument ravis de nous lancer dans cette aventure ensemble. »

Blight: Survival se déroule dans une contrée inhabitée entre deux royaumes désespérés pris dans une guerre incessante. Au sein de cette étendue de mort et de déclin, une nouvelle variante du fléau a jailli des dépouilles de ceux tombés au combat. Nourrie et fortifiée par le sang versé, elle se répand rapidement et transforme les hommes en monstres.

« Comme il s’agit d’un jeu auquel nous-mêmes avions déjà hâte de jouer, cette collaboration ne pourrait nous rendre plus heureux », d’ajouter Stephen Mulrooney, Vice-président exécutif et Chef Technologie de Behaviour Interactif. « Travailler avec des studios talentueux comme Haenir Studio dans ce type de partenariat va constituer une priorité pour nous, car nous comptons éditer de plus en plus de jeux externes dans les années à venir. C’est le début de quelque chose de nouveau et de palpitant pour Behaviour. »

Bien que Blight: Survival n’ait pas encore de date de sortie, Haenir Studio et Behaviour Interactif ont hâte de dévoiler prochainement davantage de détails concernant le jeu et son développement en cours.

En attendant, les joueurs désireux d’en apprendre plus ou d’être les premiers à connaître les toutes dernières nouvelles au sujet de Blight: Survival peuvent rejoindre le Discord officiel et ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur Steam.