Nouvelle bande-annonce de Lords of the fallen

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Huit minutes de Lords of the Fallen qui nous plonge dans les horreurs et les adversaires tordus qui annoncent le retour du dieu démon Adyr. Ce jeu d’action et de réflexion dark fantasy très attendu sera lancé le 13 octobre sur PC, PlayStation5 et Xbox® Series X|S. Il s’agit de l’un des premiers jeux majeurs à exploiter la puissance de l’Unreal Engine 5.

Cette vidéo présente ce qui attend les joueurs dans leur quête périlleuse et imminente pour libérer les vastes terres de Mournstead, et met en avant le mécanisme révolutionnaire de double royaume du jeu, ainsi que la coopération dans Lords of the Fallen, la personnalisation des personnages et bien d’autres choses encore.