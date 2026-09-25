40 ans de Castlevania : un héritage transmis de génération en génération

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Konami célèbre le 40e anniversaire de la série « Castlevania ». Pour marquer cet anniversaire, Castlevania original est disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play pour une durée limitée. Les titres de la série « Castlevania » bénéficient également de réductions allant jusqu’à 80 % sur plusieurs plateformes. Parmi les autres annonces figurent l’arrivée des bandes originales officielles sur les plateformes de streaming, le “Castlevania 40th “An Anniversary Orchestral Concert” ​ et une gamme de produits dérivés.

Castlevania original, sorti en 1993 sur Famicom, est désormais disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play pour une durée limitée, jusqu’au 24 octobre 2026. Ce premier opus de la série introduisait le chasseur de vampires Simon Belmont et son combat contre Dracula dans son tristement célèbre château. Les fans peuvent se lancer dans une aventure mêlant horreur gothique, action exigeante et musiques emblématiques qui ont captivé plusieurs générations.

Pour célébrer le 40e anniversaire de la série, les titres « Castlevania » bénéficient de réductions allant jusqu’à 80 % pour une durée limitée. Retrouvez ci-dessous le détail des promotions :

PlayStation Store : 23 septembre – 7 octobre

Castlevania Anniversary Collection – 80%

Castlevania Dominus Collection – 50%

Castlevania Advance Collection – 70%

Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood – 70%

Store Steam : ​ 24 septembre – 1er Octobre

Castlevania Anniversary Collection – 80%

Castlevania Dominus Collection – 50%

Castlevania Advance Collection – 70%

Castlevania: Lords of Shadow (Ultimate Edition) – 80%

Castlevania: Lords of Shadow 2 (Digital Bundle) – 80%

Castlevania: Lords of Shadow 2 Revelations DLC – 80%

Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD – 80%

Les fans des bandes originales emblématiques de la série pourront également les découvrir lors du concert orchestral “Castlevania 40th Anniversary An Orchestral Concert”, prévu au printemps 2027 à Londres, Tokyo et Los Angeles. Ceux qui souhaitent les écouter en ligne pourront retrouver les musiques de Castlevania Black & Red sur les plateformes de streaming dès le 26 septembre. ​

Poursuivant l’héritage de la série, son nouvel opus, Castlevania: Belmont’s Curse, sortira le 15 octobre sur PlayStation 5, XBOX Series X|S, XBOX sur PC, Steam et Nintendo Switch. L’histoire se déroule à Paris, en France, en 1499, soit 23 ans après les événements de Castlevania III. Rose Belmont, fille de Trevor Belmont, le héros qui a vaincu Dracula, part affronter des monstres en explorant les rues de Paris en proie aux flammes et le château de Dracula. Elle pourra compter sur tout un arsenal d’armes et de compétences, dont le fouet sacré « Vampire Killer ».