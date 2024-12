Fortnite OG débarque de manière permanente

Partager Facebook

Fortnite revient aux premiers jours de la saison 1 de Fortnite Battle Royale ! Fortnite OG revient et sera désormais toujours disponible. Revivez les origines de Fortnite Battle Royale, avec le butin OG, les emplacements OG et le gameplay OG dans Fortnite OG Chapitre 1 – Saison 1, disponible dès le 6 décembre !

Fortnite OG se déroulera à travers les saisons originales du chapitre 1, recréant ces premiers jours, jusqu’aux changements de pool de butin et aux introductions des fonctionnalités. Les saisons de Fortnite OG seront plus courtes que celles du Battle Royale actuellement. En effet, la saison 1 se terminera le 31 janvier à 8h. À noter que les solos et les escouades seront disponibles immédiatement, ainsi que le mode Zero Build ! Les joueurs devront rester à l’écoute car les classées sur Fortnite OG arriveront bientôt !

CHANGEMENTS BIENVENUS

Un certain nombre de changements qui ont été ajoutés à Fortnite au fil des ans seront présents malgré tout dans la version OG :

Les mécaniques de construction seront uniformes avec Battle Royale comme ils le sont aujourd’hui.

En ce qui concerne les déplacements, les joueurs pourront sprinter, glisser, se faufiler, frapper aux portes et se déplacer tout en se soignant.

Certains aspects bruts de cette époque ont été préservés, tandis que d’autres ont été peaufinés. Par exemple, les joueurs trouveront des fourgonnettes de redémarrage et pourront voir l’éblouissement d’une lunette de sniper, mais les ressources de construction maximales sont fixées à 999 et la double pompe est activée pour les fusils à pompe (pour l’instant).

Bien sûr, la carte originale avec laquelle Fortnite Battle Royale a été lancé en 2017 est de retour ! Un grand soin a été apporté pour s’assurer que chaque arbre, coffre, voiture et objet se trouve exactement là où les joueurs s’en souviennent. Dans Zero Build, il y aura des tyroliennes et des ascenseurs pour aider les joueurs à atteindre des endroits difficiles à atteindre.

LE PASSE OG FORTNITE

Le passe OG de Fortnite propose 45 niveaux de récompenses rétros avec une touche moderne sur les objets et tenues classiques Rebelle renégate, Aérostier bombardeur et Commandant au crâne sont les tenues à gagner dans la saison 1, avec un style alternatif dé-verrouillable pour chacune d’entre elles. Le passe OG du Chapitre 1 – Saison 1 peut être amélioré avec l’EXP gagné en jouant n’importe quelle expérience dans Fortnite. Il sera disponible jusqu’au 31 janvier 2025 à 8h !