Railroads Online, la simulation ferroviaire en bac à sable est désormais disponible sur PC et consoles

Dans Railroads Online, les joueurs peuvent créer le réseau ferroviaire de leurs rêves seul ou jusqu’à 16 joueurs en multijoueurs. Dans un vaste monde ouvert, les joueurs doivent construire des rails, des aiguillages et des gares afin de transporter différentes marchandises à l’aide de locomotives authentiques. Railroads Online utilise les systèmes physiques avancés de l’Unreal Engine 5 pour créer la simulation ferroviaire la plus authentique possible, en rendant les collisions et les forces dynamiques en temps réel pour une immersion totale.

Deux nouveaux DLC sont disponibles avec la sortie de Railroads Online. Le DLC Pioneer est gratuit pour tous les joueurs qui ont déjà acheté le jeu en accès anticipé sur Steam ou peut être acheté séparément. Ce DLC s’adresse aux véritables pionniers du chemin de fer et propose la locomotive Bell’s Gap 0-6-0, le dépôt unique « Red Mountain » et un skin spécial pour la célèbre locomotive Montezuma.

Un deuxième DLC sort aujourd’hui avec le DLC Explorer, qui permet aux joueurs de découvrir les paysages sauvages des différentes cartes. Ce DLC offre la possibilité de placer de nouvelles plantes et espèces animales dans l’environnement. Il comprend également un nouveau fourgon-frein et une nouvelle locomotive, la puissante Mastodon FE&MV 4-8-0.

Railroads Online est désormais disponible en version numérique sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S au prix de 39,99 €. Le jeu est disponible sur PC en version complète au prix de 34,99 €. Le DLC Pioneer (2,99 €) et le DLC Explorer (4,99 €) sont tous deux disponibles séparément sur toutes les plateformes. L’Extended Edition comprend la version complète ainsi que les deux DLC et est disponible sur les boutiques numériques au prix de 39,99 € sur PC et 44,99 € sur consoles.

Le 27 février 2025, Railroads Online – Pioneer Edition sortira sur PlayStation 5 dans une sélection de pays. La version physique exclusive de l’édition Pioneer contiendra le jeu de base ainsi que le DLC Pioneer et coûtera 39,99 €.

Fonctionnalités :

Un bac à sable en monde ouvert à explorer

Un mode multijoueur en ligne pouvant accueillir jusqu’à 16 joueurs

Construisez votre propre infrastructure ferroviaire, notamment des voies, des aiguillages, des gares et bien plus encore

Des locomotives et équipements authentiques

Un système de physique ferroviaire et un fonctionnement des commandes, des vannes, des freins et de l’équipement des locomotives réalistes

Gagnez de l’argent en transportant des marchandises pour développer votre propre entreprise et acheter davantage de locomotives, de wagons et d’équipements

Des locomotives personnalisables

La simulation ferroviaire en bac à sable est désormais disponible en version complète sur Steam ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.