Game Days 2026 : le gaming investit le Parc du Rhône à Collombey

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Du 1er au 13 octobre 2026, le Parc du Rhône de Collombey accueille les Game Days, un événement consacré au jeu vidéo sous toutes ses formes. Espaces gaming en libre accès, rétrogaming, Fortnite, simracing et concours rythmeront près de deux semaines d’animations destinées aussi bien aux joueurs occasionnels qu’aux passionnés.

Du 1er au 13 octobre 2026, le Parc du Rhône de Collombey se transforme en véritable terrain de jeu à l’occasion des Game Days, un événement consacré à toutes les facettes de la culture vidéoludique. Durant près de deux semaines, quatre espaces thématiques en libre accès permettront aux visiteurs de passer du rétrogaming aux jeux de course, sans oublier les expériences sportives et les univers plus contemporains.

Au-delà de ces espaces accessibles pendant toute la manifestation, les Game Days proposeront plusieurs rendez-vous compétitifs. Le 7 octobre dès 17 heures, le Monkeey Fortnite Run mettra les réflexes des joueurs à rude épreuve avec un parcours de type « Deathrun ». Chaque participant disposera de dix minutes au maximum pour franchir la ligne d’arrivée, l’objectif étant naturellement de signer le meilleur chrono. Le classement général 2026 permettra aux trois meilleurs joueurs de remporter respectivement 400, 200 et 100 CHF de crédit Epic Store, tandis que le meilleur temps réalisé sur chaque site donnera accès à des récompenses supplémentaires.

Les amateurs de sport automobile virtuel auront rendez-vous le 9 octobre, également dès 17 heures, avec les qualifications de la Project Motor Racing Cup. Installés dans un simulateur Oplite Racing, les participants disposeront de cinq minutes pour réaliser leur meilleur tour. Le pilote le plus rapide du Parc du Rhône remportera un pack PC LS25 Highlands Edition et pourra viser une qualification pour la grande finale organisée le 24 octobre 2026 au Wankdorf Center. Aucune inscription préalable n’est nécessaire pour tenter sa chance.

L’événement s’accompagne enfin d’un important concours organisé à travers 16 sites. Parmi les récompenses annoncées figurent notamment un abonnement de 24 mois pour une Opel Frontera Electric, un HyperX OMEN 15 d’une valeur de 1 899 CHF, cinq entrées Sandbox VR, trois AI Bootcamps, un séjour gaming familial, ainsi qu’une Nintendo Switch 2 accompagnée de Mario Kart World et un bon d’achat Interdiscount de 100 CHF.

Avec ses espaces en libre accès, ses compétitions et ses nombreuses récompenses, les Game Days entendent ainsi réunir aussi bien les joueurs occasionnels que les passionnés de compétition. Du 1er au 13 octobre, le Parc du Rhône fera donc du jeu vidéo l’une de ses principales attractions, avec deux temps forts à retenir : le Fortnite Run du 7 octobre et les qualifications de la Project Motor Racing Cup le 9 octobre.

Le site Game Days