Game Of Thrones : Kingsraod annonce sa date de sortie

Une nouvelle bande-annonce a été publiée pour célébrer la sortie prochaine du jeu sur mobiles et PC via Steam, Epic Games Store et Windows Launcher. Game of Thrones : Kingsroad sera lancé dans plusieurs territoires en Amérique, Europe, Afrique, Océanie et au Moyen-Orient. La date de lancement pour l’Asie sera annoncée dans le courant de l’année.

Les joueurs Steam qui souhaitent commencer leur aventure dès maintenant peuvent acheter un Pack Fondateur qui offre un Accès Anticipé et d’autres contenus exclusifs dans le jeu. Les détails concernant les Packs Fondateur sont disponibles sur la page officielle du jeu sur Steam. Les joueurs mobiles peuvent déjà se préinscrire avant le lancement sur l’App Store pour les appareils iOS et le Google Play Store pour Android.

Game of Thrones : Kingsroad est le prochain jeu d’action et d’aventure de Netmarble, sous licence officielle de Warner Bros. Interactive Entertainment au nom de HBO. Les fans de la série dramatique originale de HBO Game of Thrones pourront explorer les sept royaumes qui composent Westeros dans le vaste monde ouvert du jeu, découvrant des paysages saisissants, des villes gigantesques, des bourgades isolées, des terres sauvages et la vie sans compromis des gens qui les habitent.

Game of Thrones : Kingsroad est actuellement prévu pour le 21 mai.