Games Made in France démarre aujourd’hui à 17H00 – Découvrez le programme

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les festivités peuvent commencer, Games Made in France 2021 débute aujourd’hui à 17H00, avec au programme des annonces exclusives, des créations françaises, des invités spéciaux et bien plus encore ! Rejoignez les streamers MisterMV, DamdamLive, At0mium et Trinity lors de ce maration dédié aux créations françaises.

Suivez Games Made in France sur la chaîne de MisterMV : https://twitch.tv/MisterMV

ou directement sur le site officiel : https://jeuxmadeinfrance.fr/fr

Jeux Made in France présente depuis huit ans les créations indés et AAA de studios français de toutes envergures. L’événement a pour but de mettre en avant tous les acteurs de la scène vidéoludique française : les studios, les éditeurs, les associations régionales, les écoles… L’objectif étant de soutenir cet écosystème et de le présenter auprès du grand public local mais également auprès d’un public international.

Chaque année, ce sont plus de 20 studios et une trentaine de jeux qui sont présentés. D’habitude placé en plein cœur de la Paris Games Week, l’événement se digitalise avec un programme de stream bien ficelé et des partenariats uniques.

Une recette qui fonctionne puisque l’édition 2020 fut un franc succès avec :

46 heures de stream

1,3M de viewers uniques

46 jeux présentés par les studios

24K spectateurs en pic maximum

560 000 clics sur la page Steam dédiée à Games Made in France

Le partenariat avec Twitch et Steam a permis aux studios de voir leur(s) jeu(x) sur 69 000 wishlists, dont 41 264 au moment des lives, le reste ayant été obtenu dans les 4 jours suivant l’événement. En sachant que, dans 80% des cas, le pic de wishlists et de ventes a eu lieu le jour du stream.

L’équipe de Capital Games en partenariat avec les autres associations régionales du jeu vidéo et le soutien du FAJV (fonds cofinancé par le Centre National du Cinéma et de l’Image animée et le Ministère de l’Economie et des Finances) décident de remettre le couvert avec l’édition 2021 !

Retrouvez le programme de Games Made In France ci-dessous :

21 octobre 2021

17h00 – 17h30 : Cérémonie d’ouverture

18h00 – 18h45 : Wartales

19h00 – 20h00 : Deathloop

20h15 – 21h15 : Tandem : A Tale of Shadows

21h25 – 22h10 : Out There: Oceans of Time

22h25 – 22h55 : Ruggnar

22h55 – 23h25 : Hellslave

23h25 – 23h55 : Bibots

23h55 – 00h25 : Skabma Snowfall

22 octobre 2021

13h35 – 14h20 : La minute terroir – Bouftang

14h25 – 15h10 : La minute terroir – Game Only

15h20 – 15h50 : Tennis Manager 2021

15h55 – 16h25 : Road 96

16h45 – 17h15 : Save Me Mr Tako

17h20 – 17h50 : Particubes

18h00 – 18h45 : Astral Ascent

19h00 – 19h30 : Marsupilami: Le Secret du Sarcophage

19h30 – 20h00 : Astérix & Obélix : Baffez-les tous

20h00 – 20h30 : Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille

20h30 – 21h00 : Syberia : The World Before

21h05 – 21h35 : Nerverlooted Dungeon

21h45 – 22h30 : Orpiment

22h40 – 23h25 : Mahokenshi

23h35 – 00h20 : Lakeburg Legacies

00h25 – 00h55 : Hypercore

23 octobre 2021

13h20 – 14h05 : La minute terroir – Easte Games

14h10 – 14h55 : La minute terroir – So Games

15h00 – 15h45 : La minute terroir – Game In

15h55 – 16h40 : Capgame

16h45 – 17h15 : Tin Can

17h20 – 17h50 : Planet Crafter

18h00 – 18h45 : Broken Pieces

19h00 – 20h00 : Humankind

20h15 – 20h45 : Diluvian Winds

20h45 – 21h15 : Terraformers

21h15 – 21h45 : Defend The Rook

21h55 – 22h40 : Wild Dose

22h50 – 23h35 : Exoblast

23h45 – 00h30 : Cyber Hook

00h35 – 01h05 : Solasta: Crown of the Magister

24 octobre 2021

13h20 – 14h05 : La minute terroir – Atlangames

14h15 – 14h55 : La minute terroir – Push Start

15h00 – 15h45 : La minute terroir – Capital Games

15h55 – 15h45 : Les jeux Women in Games

17h20 – 17h35 : Fête de Famille

18h00 – 18h45 : Blooming Business : Casino

19h00 – 19h30 : Young Souls

19h30 – 20h00 : Windjammers 2

20h45 – 21h30 : Shady Part of Me et une nouvelle annonce de Focus

21h35 – 22h05 : Heat and Run

22h35 – 23h20 : Inua

Le reste du programme ainsi que la liste de tous les jeux et invité(e)s sont à découvrir sur le site officiel de Jeux Made in France.