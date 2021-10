L’apiculture et les serres font leur entrée dans Farming Simulator 22

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

GIANTS Software introduit la nouvelle fonctionnalité d’apiculture afin de produire son propre miel, mais également l’ajout des serres pour cultiver de délicieuses fraises, salades et tomates dans Farming Simulator 22. A cette occasion, un trailer inédit vient d’être révélé, mettant en avant l’élevage de bétail et la nouvelle faune se trouvant dans les champs et forêts.

En associant cela avec les chaînes de production, les fermiers peuvent accroître considérablement leurs activités à l’aide de plus d’options, tout en produisant davantage que les récoltes habituelles. Cela leur permet ainsi de bénéficier d’une distribution directe offrant une complexité supplémentaire à ce système, d’autant plus en mode multijoueur où de nombreux agriculteurs travailleront main dans la main.

Se faire de l’argent avec le miel !

L’importance des abeilles dans notre écosystème n’étant plus à prouver, elles ont naturellement leur place dans Farming Simulator 22, notamment grâce à divers effets positifs qu’elles ont au sein de la ferme. En effet, en plaçant des ruches à proximité de cultures telles que le canola, la pomme de terre ou le tournesol, elles bénéficieront d’une meilleure croissance grâce à la pollinisation des abeilles. Bien entendu, ces dernières produiront également du miel.

Les apiculteurs, qui devront porter des tenues de sécurité spécialement conçues pour la manipulation des abeilles, pourront soit directement vendre leur miel, soit le livrer à l’usine de céréales dans laquelle il est utilisé avec d’autres ingrédients pour produire les denrées incontournables du petit-déjeuner. De plus, les ruches sont productives durant les saisons chaudes, elles n’auront pas d’utilité le reste de l’année, excepté celle de garder les abeilles au chaud.

Les serres, une garantie de revenus pour l’hiver

Avec l’ajout des cycles saisonniers dans Farming Simulator 22, les joueurs auront besoin de se préparer avant l’arrivée de l’hiver. Outre déblayer la neige et prendre soin de leurs bétails, des revenus supplémentaires pourront être réalisés à l’aide des serres. A l’intérieur, il leur sera possible de faire pousser des fraises, de la salade et des tomates, tant que de l’eau fraîche est régulièrement apportée. De cette manière, la profitabilité de la ferme pendant l’hiver est garantie.

Farming Simulator 22 sera disponible le 22 novembre 2021 sur PC, Mac, PlayStation® 5, Xbox Series X|S, PlayStation® 4, Xbox One et Stadia.