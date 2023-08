Gamescom 2023 : Farming Simulator présent, avec quelques surprises

Partager Facebook

Parce que la Gamescom a besoin de gros tracteurs et de plus d’agriculture, l’éditeur et développeur GIANTS Software donne le coup d’envoi en arrivant avec un vrai tracteur John Deere, mais aussi beaucoup de contenu pour les joueurs.

Premiers tests avec un avant-goût

Du 23 au 27 août, tous les joueurs et fermiers en herbe auront, pour la première fois, l’opportunité de jouer au tout prochain Farming Simulator 22 : Premium Edition. L’édition Premium contiendra l’ensemble des packs et extensions des Season Pass de l’Année 1 et l’Année 2, les nouveaux joueurs étant invités à débuter leur toute nouvelle vie de fermier en herbe.

Les fans actuels vont pouvoir découvrir de nouvelles variétés et cultures, de nouvelles marques, de nouvelles machines et bien plus encore dans l’extension Premium, également proposée séparément.

Tracteur John Deere et défi d’empilage de botte de foin

Quel que soit l’âge ou les préférences gaming, le stand de GIANTS Software, situé dans le Hall 6, vaudra le détour. Vous aurez l’opportunité de jouer à Farming Simulator 22, ainsi que la version mobile de Farming Simulator 23 sur des stations de jeu disponibles, des présentations auront lieu sur la scène et tout le monde pourra participer à un défi d’empilage de botte de foin, le Bale Stacking Challenge. Les finalistes s’affronteront sur scène pour gagner des super lots.

L’un des autres points forts du stand GIANTS Software sera son tracteur John Deere 8R, les créateurs de Farming Simulator s’étant associés au célèbre fabricant pour présenter ce concentré de puissance. Certains se posent peut-être la question, mais Farming Simulator est également un jeu compétitif, avec la Farming Simulator League ainsi qu’au tournoi professionnel organisé sur le week-end, avec à la clé une part de la cagnotte de 200 000 euros.

Les personnes intéressées par un partenariat avec GIANTS Software peuvent se rendre sur le stand business situé dans le Hall 4.2, B32.

Farming Simulator 22 est disponible sur PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 et Xbox One. L’édition Premium sortira le 14 novembre sur les mêmes plateformes incluant deux extensions ainsi que sept packs additionnels à la version complète.