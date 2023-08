NAPOLEON: Vanessa Kirby est Joséphine

Partager Facebook

Pas de Napoléon sans Joséphine. Dans l’épopée d’action NAPOLEON qui sort le 22 novembre dans les salles suisses, Vanessa Kirby joue le seul vrai amour de Napoléon, interprété par Joaquin Phoenix dans le rôle-titre.

Synopsis

NAPOLEON est une épopée d’action spectaculaire qui détaille l’ascension et la chute de l’emblématique empereur français Napoléon Bonaparte, interprété par Joaquin Phoenix, lauréat d’un Oscar. Sur fond de réalisation cinématographique de grande envergure orchestrée par le légendaire Ridley Scott, le film retrace l’implacable ascension de Bonaparte vers le pouvoir à travers le prisme de sa relation addictive et instable avec son grand amour, Joséphine. Il dévoile ses tactiques militaires et politiques visionnaires au fil de scènes de bataille réalistes parmi les plus dynamiques jamais tournées.

Qui mieux que Ridley Scott, le célèbre réalisateur de «Gladiator», de «The Martian» et de «Blade Runner», peut mettre en scène ce portrait saisissant de Napoléon Bonaparte et de sa relation compliquée avec son épouse Joséphine? Joaquin Phoenix («Joker»), lauréat d’un Oscar, brille dans le rôle du général qui s’est autoproclamé empereur de France après sa prise de pouvoir, tandis que Vanessa Kirby («Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One») incarne son grand amour Joséphine de Beauharnais.