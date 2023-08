Gamescom 2023, le programme de Microsoft

L’éditeur américain Microsoft sera présent à la Gamescom 2023 du 24 au 27 août prochain au Hall 8 du Koelnmesse (entrée Nord), le parc des expositions de Cologne.

Malgré l’absence d’une conférence comme à l’E3 2023, plus d’une trentaine de jeux attendent les joueurs sur le stand de Microsoft à la Gamescom 2023 (le plus grand de son histoire), répartis sur plus de 150 bornes. Des séances photos et des expériences interactives, ainsi qu’un théâtre de 300 places spécialement construit pour l’occasion, seront également de la partie.

Maxi Graeff, responsable du marketing intégré pour Xbox DACH (Deutschland, Austria & Confœderatio Helvetica), a déclaré :

Nous sommes très heureux de pouvoir rencontrer les joueurs Xbox à la Gamescom à Cologne, en Allemagne, au mois d’août, avec des événements encore plus incroyables et de qualité pour les fans. Ce sont les fans qui font de la Gamescom le plus grand événement de jeu au monde, et nous sommes ravis de vous accueillir cette année avec le plus grand stand que nous ayons jamais eu à la Gamescom. Les participants pourront découvrir un grand nombre de nouveaux jeux passionnants à venir sur Xbox, PC et dans le Xbox Game Pass, ainsi que des opportunités de séances photo exceptionnelles et le retour du Xbox FanFest. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Cologne cette année, ne vous inquiétez pas. Nous vous apporterons le stand Xbox directement chez vous, avec des analyses approfondies, du gameplay et des interviews de développeurs et développeuses diffusés en direct pendant les trois jours du salon.