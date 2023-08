le Samsung ViewFinity S9 de résolution 5K disponible

Partager Facebook

Samsung élargit son offre de moniteurs haute résolution avec le ViewFinity S9 de 27 pouces, disponible dès maintenant en Suisse. Ce nouvel écran 5K affiche des coloris fidèles à la réalité et garantit des images de qualité supérieure, ce qui en fait le moniteur idéal pour le travail et le divertissement.

Le nouveau moniteur ViewFinity S9 (modèle S90PC) est également disponible en Suisse à partir d’aujourd’hui. Le ViewFinity S9 possède une taille d’écran de 27 pouces et une résolution 5K. Optimisé, il est doté d’outils nécessaires aux activités créatives comme le design graphique et la retouche d’image sur écran. Le ViewFinity S9 a également été récompensé par le CES Innovation Award 2023. «Notre nouveau moniteur 5K a été conçu pour offrir les meilleures performances et la meilleure expérience aux professionnels de la création», explique Daniel Périsset, Head of IT Division chez Samsung Suisse.



Rendu des couleurs fidèle et haute résolution

Le nouveau ViewFinity S9 présente une dalle de 27 pouces de résolution 5K (5’120 × 2’880) pour un rendu d’image et de texte d’une clarté exceptionnelle. Il présente une surface utile plus de 50% plus grande que les autres moniteurs UHD, ce qui permet aux utilisatrices et utilisateurs de travailler sur des contenus ultra-haute résolution sans avoir à zoomer. Ils peuvent ainsi afficher leurs projets en résolution 5K tout en disposant de l’ensemble des outils d’édition à l’écran.



Affichant 99% du DCI-P31 et 218 PPI (pixels par pouce), le ViewFinity S9 offre des coloris riches et vifs aux détails nets, l’idéal pour les personnes qui privilégient la fidélité visuelle.2 De plus, sa luminosité pouvant atteindre 600 cd/m2lui permet de fonctionner dans presque tous les environnements lumineux. La technologie d’étalonnage de Samsung permet aux utilisatrices et utilisateurs d’obtenir la précision des couleurs souhaitée. En cours de production, le coloris de l’écran est calibré en usine pour obtenir une précision delta E < 21.3

Encore plus de fonctions pour un travail précis

Le ViewFinity S9 utilise la première fonction de calibrage intelligent du secteur, contrôlée par smartphone4. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent ainsi à tout moment ajuster facilement l’écran du ViewFinity S9 selon des paramètres précis, sans avoir recours à des appareils de calibrage coûteux. Grâce à l’application SmartThings, les utilisateurs peuvent choisir d’effectuer l’étalonnage en mode basique pour un ajustement rapide et facile de la balance des blancs et des paramètres gamma, ou d’utiliser le mode professionnel pour un contrôle intégral de la température des couleurs, de la luminosité, de l’espace colorimétrique et des paramètres gamma. Les utilisatrices et utilisateurs lancent ce processus en pointant la caméra de leur smartphone vers l’écran du ViewFinity S9. Une fois le calibrage effectué, ils reçoivent un rapport indiquant les ajustements effectués et la précision des couleurs delta E.



Le ViewFinity S9 assiste également les utilisatrices et utilisateurs grâce à ses fonctions Intelligent Eye Care certifiées par le TÜV, afin de réduire la fatigue oculaire même en cas d’utilisation prolongée. De plus, la dalle Samsung mate minimise les reflets sur l’écran et l’éblouissement. Outre l’USB-C, le ViewFinity S9 offre des possibilités de connexion polyvalentes pour les utilisateurs de PC Windows et Mac, en proposant des entrées Thunderbolt 4 et Mini-DisplayPort. Grâce à sa compatibilité Thunderbolt 4, les utilisatrices et utilisateurs peuvent recharger des appareils dont la puissance atteint 90 watts et transférer des données de façon fiable à un débit pouvant atteindre 40 Gbit/s.5



Ce moniteur est équipé d’une caméra K-SlimFit fixée magnétiquement, connectée via un pogo pin sans câble ni appareil supplémentaire. Sa caméra haute résolution est d’une excellente qualité lors des appels vidéo. Celle-ci s’adapte à l’angle de l’écran, et grâce à Auto Framing6, les utilisatrices et utilisateurs demeurent toujours à l’image, même lorsqu’ils changent de position.



Un design ergonomique pour une meilleure productivité

Le design métallique et élancé du ViewFinity S9 s’intègre dans n’importe quel espace. Grâce à son design ergonomique, l’écran offre tout le confort nécessaire, car il s’adapte à presque toutes les positions. Le support réglable en hauteur s’adapte à la hauteur des yeux des utilisatrices et utilisateurs pour incliner l’écran afin d’adapter l’angle de vue. En mode pivot, l’écran peut pivoter jusqu’à 90 degrés, ce qui limite le défilement nécessaire pour lire de longs documents. Sa compatibilité avec les supports VESA permet d’économiser de l’espace.



Idéal pour le travail et les loisirs

Les applications Smart TV intégrées offrent aux utilisatrices et utilisateurs une expérience télévisuelle immersive, leur permettant de passer du travail aux loisirs. L’accès aux applications de streaming et aux émissions les plus populaires sans avoir besoin d’un PC séparé, ses haut-parleurs intégrés dotés de la fonction Adaptive Sound+ qui ajuste automatiquement le niveau sonore et sa télécommande font de ce moniteur un appareil polyvalent pour le travail et les loisirs.

Prix et disponibilité

Le ViewFinity S9 (modèle S90PC) peut être commandé dès aujourd’hui et sera disponible dans les magasins suisses à partir du 10 août. Son prix est de CHF 1’599.- (PVC).