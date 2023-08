Gamescom 2023 : Like a Dragon Gaiden livre un nouveau trailer

Partager Facebook

Cette nouvelle bande-annonce dévoile des détails sur l’histoire captivante du titre mettant en scène Kazuma Kiryu, l’ancien yakuza légendaire (nom de code « Joryu »), des combats ultra-violents, des mini-jeux (quelqu’un a parlé de karaoké ?) et d’autres expériences palpitantes.

Les joueurs qui précommanderont le jeu accéderont au pack combattant légendaire comprenant les yakuzas légendaires ci-dessous, que les joueurs pourront affronter dans l’arène de combat :

• Goro Majima, le Chien enragé de Shimano.

• Taiga Saejima, le Tueur des 18.

• Daigo Dojiman, 6e président du clan Tojo.

En outre, les joueurs qui achèteront le titre accéderont à une version d’essai spéciale de Like a Dragon: Infinite Wealth, le huitième opus de la saga de RGG consacrée au monde de la pègre, qui sortira début 2024.

Les joueurs pourront mieux découvrir Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name avec une démo jouable lors de la gamescom 2023 à Cologne, en Allemagne, cette semaine.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sortira le 9 novembre 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.