L’ATARI 2600 est de retour !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

PLAION, l’un des principaux éditeurs et développeurs mondiaux de jeux vidéo, et Atari, l’une des marques les plus iconiques et l’un des producteurs de divertissement interactif les plus emblématiques au monde, annoncent une refonte moderne et fidèle de la console pionnière apparue pour la première fois en 1980, sera lancée dans le monde entier le 17 novembre 2023 et disponible en précommande au prix de 119,99 €.

Proposant dix des jeux vidéo les plus importants de l’histoire d’Atari, dont Adventure et Missile Command, l’Atari 2600+ a été créé à l’aide de technologies modernes pour reproduire de manière authentique le système de jeu 4-switch Atari 2600 original.

Pour ceux qui souhaitent revivre les expériences de jeu des années 70 et 80, l’Atari 2600+ comprend la manette de jeu CX40+, recréée avec la même taille et la même disposition que la manette de jeu originale de l’Atari 2600, pour une touche de nostalgie supplémentaire.

« La préservation des jeux classiques est une priorité pour Atari et la sortie de l’Atari 2600+ rendra les centaines de jeux Atari 2600 et 7800 sortis au cours des 50 dernières années universellement accessibles », a déclaré le président-directeur général d’Atari, Wade Rosen. « L’approche de PLAION pour une recréation de qualité du matériel emblématique Atari en a fait le partenaire idéal pour commercialiser l’Atari 2600+ ».

« Nous sommes ravis de travailler avec Atari pour faire revivre l’Atari 2600 et répondre à la demande croissante des consommateurs pour du matériel rétro », a déclaré Ben Jones, directeur commercial de Retro chez PLAION. « Pour les joueurs qui se souviennent du plaisir de jouer à des jeux d’arcade chez eux pour la toute première fois, l’Atari 2600+ est un véritable retour en arrière. Pour tous les autres, il s’agit d’un plaisir intemporel et d’une chance de vivre l’âge d’or du jeux vidéo d’une manière qui ne peut venir que d’Atari ».

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

CONSTRUIRE L’HÉRITAGE : Le nouvel Atari 2600+ s’inspire de la machine originale avec des fonctions modernes telles que la sortie HDMI, l’alimentation USB et de multiples résolutions d’écran et inclut une réplique fidèle du Joystick CX40+ original.

REMONTEZ LE TEMPS : Le lecteur de cartouche est rétro compatible avec des centaines de jeux Atari 2600 et 7800. L’Atari 2600+ est lancée avec une cartouche 10 jeux en 1 qui comprend des jeux emblématiques tels que Adventure®, Combat®, Dodge ‘Em™, Haunted House®, Maze Craze™, Missile Command®, Realsports® Volleyball, Surround™, Video Pinball™, Yars’ Revenge®…

L’ASPECT ET LE SENS DE 1980 : L’Atari 2600+ a été fabriquée avec amour en utilisant la technologie moderne, du mouvement du joystick à la sensation des interrupteurs en métal, en passant par le panneau avant authentique en bois.

PLAION et Atari annoncent également la disponibilité de la manette de jeu CX-30 avec cartouche multi-jeux 4-en-1 au prix de 34,99 € . La manette CX-40 seule sera vendue au prix de 22,99. D’autres titres de lancement, notamment les cartouches pour Berzerk Enhanced Edition et Mr. Run and Jump, seront également disponibles sur l’Atari 2600+ au prix de 29,99 € .