Gamescom 2026 : les annonces et jeux qui ont marqué l’Opening Night Live

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La Gamescom 2026 a donné le coup d’envoi de son édition avec un Opening Night Live particulièrement dense. Présentée le 25 août à Cologne par Geoff Keighley et Eefje « Sjokz » Depoortere, la conférence a enchaîné pendant près de deux heures les premières mondiales, bandes-annonces et séquences de gameplay. Au programme : le retour de licences historiques, de nouveaux projets inattendus et plusieurs rendez-vous majeurs déjà fixés pour 2027.

À noter que la Gamescom se poursuit jusqu’au 30 août : ce résumé porte donc sur les principales annonces de l’Opening Night Live, et non sur l’intégralité d’un salon qui vient seulement d’ouvrir ses portes.

Nodusfall : HoYoverse change radicalement de registre

Parmi les premières surprises de la soirée, HoYoverse, le studio derrière Genshin Impact et Honkai: Star Rail, a levé le voile sur Nodusfall. Très éloigné de l’esthétique colorée traditionnellement associée au groupe, ce nouveau jeu d’action coopératif adopte un univers de dark fantasy qui évoque autant les Soulslike que certaines productions de chasse aux monstres. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée.

Rainbow Six Tactics transforme les opérateurs en jeu de stratégie

Ubisoft a créé la surprise avec Tom Clancy’s Rainbow Six Tactics, une déclinaison stratégique au tour par tour de son célèbre univers militaire. Le joueur retrouvera des opérateurs issus de Rainbow Six Siege, mais troquera les affrontements FPS contre des missions tactiques en solo. Le projet est notamment porté par des créateurs ayant travaillé sur Mario + Rabbids et Ghost Recon et doit paraître en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Gears of War: E-Day prépare son offensive pour octobre

Microsoft a profité de la Gamescom pour remettre Gears of War: E-Day sous les projecteurs avec une nouvelle bande-annonce davantage centrée sur son histoire. Ce préquel revient aux origines du conflit et doit permettre de retrouver Marcus Fenix et Dominic Santiago dans une aventure située quatorze ans avant le premier Gears of War.

La date est désormais à retenir : Gears of War: E-Day sortira le 6 octobre 2026 sur Xbox Series X|S et PC.

Ananta arrivera en janvier 2027

Souvent décrit comme une sorte de « GTA en anime », Ananta s’est offert une nouvelle présentation mêlant histoire et gameplay. Ce RPG d’action free-to-play en monde ouvert mise sur une immense métropole, des activités particulièrement variées et une mise en scène fortement inspirée de l’animation japonaise.

La Gamescom a surtout permis de fixer son lancement au 15 janvier 2027, sur PS5, PC, iOS et Android.

Silent Hill: Townfall fixe son rendez-vous au 24 septembre

L’univers horrifique de Konami était également représenté avec Silent Hill: Townfall. Développé par les créateurs de Stories Untold et Observation, cet épisode à la première personne a profité de la conférence pour dévoiler davantage son casting vocal et son atmosphère particulièrement oppressante.

L’attente sera courte puisque sa sortie est annoncée pour le 24 septembre 2026.

Mega Man: Dual Override montre enfin davantage son gameplay

Capcom a poursuivi la remise au premier plan de son célèbre héros bleu avec Mega Man: Dual Override. La nouvelle vidéo a notamment permis de découvrir Twinkle Girl, l’un des nouveaux Robot Masters, tout en laissant entrevoir le retour de Proto Man.

Le jeu est attendu en 2027 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 et PC.

Game of Thrones: War for Westeros dévoile ses batailles

L’adaptation stratégique de Game of Thrones s’est montrée beaucoup plus concrètement. Game of Thrones: War for Westeros a dévoilé sa première véritable bande-annonce de gameplay, avec des affrontements de grande ampleur et plusieurs figures emblématiques de l’univers de George R. R. Martin.

Ce jeu de stratégie en temps réel est prévu sur PC en 2027.

Exodus donne rendez-vous au 7 avril 2027

Le RPG de science-fiction Exodus continue de revendiquer une filiation évidente avec les grandes aventures spatiales narratives à la Mass Effect. La nouvelle bande-annonce a notamment présenté Salt, un poulpe doué de parole installé aux commandes d’une armure mécanique et destiné à accompagner le joueur au cours de son périple.

Exodus possède désormais une date de sortie précise : le 7 avril 2027.

Warlock: Dungeons & Dragons passe enfin au gameplay

L’univers de Dungeons & Dragons accueillera prochainement Warlock: Dungeons & Dragons, un jeu d’action dark fantasy à la troisième personne. La Gamescom a été l’occasion d’en découvrir plus de huit minutes de gameplay, entre combats, exploration, énigmes et déplacements reposant sur des capacités magiques.

Le titre est attendu en 2027 sur PC et consoles.

Metro 2039 : la saga post-apocalyptique prépare son retour

Autre poids lourd de la conférence, Metro 2039 s’est dévoilé à travers une nouvelle bande-annonce mêlant narration et gameplay. Ce quatrième épisode principal entend prolonger l’atmosphère sombre et oppressante qui a fait la réputation de la franchise, avec un nouvel épisode attendu en février 2027.

Crazy Taxi: World Tour mise sur le multijoueur

Sega continue de ressusciter ses licences historiques et Crazy Taxi: World Tour en constitue l’un des exemples les plus emblématiques. Sa présentation à la Gamescom a surtout été l’occasion d’observer pour la première fois son fonctionnement multijoueur.

Le retour des taxis les plus déjantés du jeu vidéo est prévu pour 2027.

Turok: Origins remet les dinosaures au centre de l’action

La résurrection de Turok se poursuit avec Turok: Origins, qui a bénéficié d’une nouvelle bande-annonce narrative particulièrement musclée. Le titre abandonne la formule solitaire historique pour mettre davantage l’accent sur la coopération, avec des affrontements jouables jusqu’à trois participants.

Sa sortie est programmée pour le printemps 2027.

LEGO Skylines : Cities: Skylines rencontre les briques LEGO

Voilà sans doute l’une des associations les plus naturelles de cette Gamescom. LEGO Skylines reprend les fondamentaux du city-builder pour les transposer dans l’univers des célèbres briques danoises. Le projet est notamment développé par d’anciens concepteurs de Cities: Skylines II.

Aucune date de commercialisation définitive n’a encore été annoncée.

Heroes of Might and Magic III Remake : un monument de la stratégie revient

La Gamescom 2026 aura également joué à fond la carte de la nostalgie. Heroes of Might and Magic III, monument de la stratégie sorti en 1999, va bénéficier d’un véritable remake.

Cette nouvelle version doit reprendre le jeu original ainsi que ses deux extensions dans une réalisation entièrement remise au goût du jour. Aucune date de sortie n’est encore communiquée.

Path of Exile 2 sort enfin de son accès anticipé

Après près de deux années passées en accès anticipé, Path of Exile 2 va franchir une étape décisive. Grinding Gear Games a confirmé que la version 1.0 du célèbre action-RPG sera disponible le 11 décembre 2026, avec un modèle free-to-play.

Ontos : les créateurs de SOMA reviennent à l’horreur

Frictional Games compte bien renouer avec le malaise psychologique qui a fait la réputation d’Amnesia et de SOMA. Ontos, présenté comme un héritier spirituel de ce dernier, s’est offert sa première véritable démonstration de gameplay.

La vidéo laisse entrevoir une aventure horrifique à la première personne faisant largement appel à l’exploration et aux énigmes, avec une sortie annoncée pour 2027.

Final Fantasy VII Revelation montre ses gigantesques Weapons

Square Enix avait réservé l’une des attractions de la soirée avec Final Fantasy VII Revelation, troisième et dernier volet de la trilogie chargée de réinventer Final Fantasy VII.

Naoki Hamaguchi est monté sur scène pour accompagner une bande-annonce accordant une place importante aux Weapons, les gigantesques gardiens de la planète qui devraient occuper une place spectaculaire dans cette conclusion. Final Fantasy VII Revelation est annoncé pour 2027.

The Witcher 3: Songs of the Past, Geralt reprend du service

CD Projekt Red avait conservé l’une de ses plus importantes annonces pour la fin du spectacle. Plus de onze ans après la sortie originale de The Witcher 3, Geralt va reprendre du service dans The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past, une nouvelle extension proposant notamment une région inédite, de nouvelles créatures et de nouvelles armes.

Cette aventure supplémentaire pourrait également contribuer à établir certains éléments narratifs conduisant vers The Witcher IV. Sa sortie est prévue en 2027.

The Witcher 3 Remastered : la grosse surprise finale

CD Projekt Red ne s’est pas arrêté là. The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered offrira une refonte beaucoup plus importante du classique de 2015, avec une réalisation modernisée, des améliorations apportées aux combats, déplacements et animations, du ray tracing ainsi qu’une prise en charge des mods multiplateformes.

Autre excellente nouvelle : cette nouvelle version comprendra Hearts of Stone et Blood and Wine et sera proposée sous la forme d’une mise à niveau gratuite pour les possesseurs de The Witcher 3, avec une sortie fixée au 29 septembre 2026.

Une Gamescom 2026 placée sous le signe des grands retours

Cette Opening Night Live aura finalement davantage brillé par la diversité de ses annonces que par une unique révélation écrasant toutes les autres. Entre Final Fantasy VII Revelation, The Witcher 3: Songs of the Past, Gears of War: E-Day, Metro 2039, Turok: Origins, Mega Man: Dual Override et Silent Hill: Townfall, les grandes licences historiques occupent toujours une place considérable, mais la soirée aura également permis à des projets plus inattendus comme Nodusfall, Ontos, LEGO Skylines ou Rainbow Six Tactics de se faire remarquer.

La conférence dessine surtout un millésime 2027 déjà extrêmement chargé, tandis que plusieurs sorties importantes restent programmées pour la fin 2026. La Gamescom elle-même ne fait toutefois que commencer : le salon se déroule à Cologne du 26 au 30 août 2026, avec notamment les présentations Xbox, le Future Games Show, les événements consacrés aux indépendants et de nouvelles démonstrations attendues au cours des prochains jours.

Revoir l’intégralité de la Gamescom Opening Night Live 2026 sur YouTube