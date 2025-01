Godzilla débarque dans Fortnite Battle Royale

Partager Facebook

Godzilla et Kong arrivent dans Fortnite Battle Royale à l’occasion de la mise à jour 33.20. Le 17 janvier, les joueuses et joueurs du monde entier auront l’occasion de faire des ravages sur l’île de Battle Royale en se transformant en Godzilla. Par ailleurs, la tenue Godzilla évolué sera déblocable dans le Passe de Combat.

Abattez un titan: À partir du 17 janvier, il y a une petite chance pour qu’un portail apparaisse sur la carte Battle Royale. Le premier joueur à le trouver et à le franchir deviendra le titan colossal Godzilla, qui peut rugir pour révéler les joueurs à proximité, envoyer les autres voler avec le piétinement puissant, et dévaster les joueurs et les structures grâce au rayon d’énergie.

Les joueurs peuvent abattre Godzilla et lui infliger des dégâts en ramassant le railgun, et se mettre à l’abri avec la bulle protectrice. Le joueur qui inflige le plus de dégâts à Godzilla remporte le médaillon Godzilla et le quadrilanceur à rafale !