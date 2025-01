Exoborne jouable en février dans le cadre d’un playtest

Partager Facebook

Cette phase de test offrira aux joueurs du monde entier une chance exclusive de plonger dans le monde de Colton : une région ravagée par les forces de la nature, terrain de jeu unique pour des combats PvPvE intenses.

Dans Exoborne, les joueurs incarnent des Reborn, des survivants équipés de puissants Exo-Rigs. Ils sont invités à choisir leur approche tactique en personnalisant leurs Rigs et en adaptant leur équipement à leur propre style de jeu. Ils devront prendre des risques importants pour obtenir de meilleures récompenses, et s’affronter les uns les autres alors que la nature se déchaîne autour d’eux. Dans la nouvelle bande-annonce, Tar, le mystérieux chef des Reborn, appelle les joueurs à prendre les armes contre Rebirth et à se battre une nouvelle fois pour la survie de l’humanité.

Le playtest se déroulera du 12 au 17 février 2025 et sera disponible sur Steam pour les joueurs PC. Les joueurs désireux de participer peuvent s’inscrire sur la page Steam officielle du jeu afin d’avoir une chance d’obtenir une clé pour la phase de test.

Le Playtest d’Exoborne débutera le 12 février à 14h00 et se terminera le 17 février à 14h00.