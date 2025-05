Google améliore l’ergonomie de Gemini, son assistant dopé à l’intelligence artificielle

Partager Facebook

Le géant de Mountain View s’apprête à apporter une réponse concrète à l’un des griefs les plus fréquemment formulés à l’encontre de son interface Gemini, sa plateforme d’intelligence artificielle intégrée aux appareils Android. Une refonte partielle de l’expérience utilisateur serait en cours de déploiement, avec pour ambition de rendre l’usage plus fluide et intuitif.

Vers une utilisation en plein écran simplifiée

Après plusieurs mois d’observations et de retours émanant de sa communauté d’utilisateurs, Google semble avoir pris la mesure des attentes liées à l’ergonomie de son assistant. Selon des informations relayées par Android Authority, en collaboration avec le spécialiste en ingénierie logicielle Assemble Debug, une nouvelle fonctionnalité permettrait de basculer aisément d’un affichage compact à une vue en plein écran. Cette transition serait rendue possible grâce à l’ajout d’une barre interactive positionnée en bas de la fenêtre. D’un simple geste, les utilisateurs pourraient ainsi accéder à une interface élargie, plus immersive et confortable, à même de favoriser une interaction enrichie avec l’assistant numérique.

Une avancée ergonomique majeure en phase de test

Ce nouvel outil vient combler une lacune longtemps pointée du doigt : jusqu’à présent, l’activation du mode plein écran nécessitait des manipulations fastidieuses, passant par des boutons peu intuitifs ou des allers-retours entre différentes sections de l’application. L’intégration de cette fonctionnalité — accessible depuis n’importe quel environnement, que ce soit l’écran d’accueil, la surcouche logicielle ou même en multitâche — constitue donc une avancée significative en matière d’ergonomie.

D’autres raffinements sont également à l’étude. Parmi eux, la possibilité d’effectuer des recherches au sein des conversations passées avec Gemini. Bien que les contours de cette option demeurent encore flous, elle viserait à faciliter la consultation d’échanges antérieurs, évitant ainsi de fastidieuses navigations dans l’historique.

Déploiement progressif et perspectives d’évolution

La question du calendrier reste néanmoins en suspens. À l’heure actuelle, ces améliorations ne sont accessibles qu’au sein de paramètres dissimulés, réservés aux développeurs et aux testeurs avertis. Toutefois, la sophistication de leur conception laisse présager une intégration imminente dans la version stable du service.

Ces nouveautés s’inscrivent dans un mouvement plus vaste de transformation de l’écosystème Android, dont les grandes lignes ont été dévoilées lors de The Android Show : I/O Edition. À cette occasion, Google a confirmé l’expansion prochaine de Gemini vers de nouveaux supports, tels que les montres connectées ou les interfaces embarquées d’Android Auto. Le groupe prévoit également une série d’améliorations en matière d’accessibilité, portées par l’intelligence artificielle, notamment dans le renforcement de fonctionnalités comme TalkBack, destiné aux personnes malvoyantes.