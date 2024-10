Google: Gemini Live est désormais accessible en français et en allemand 

Gemini Live permet aux utilisatrices et aux utilisateurs de converser naturellement avec Gemini. Jusqu’ici exclusivement proposée en anglais, cette fonctionnalité est progressivement étendue à d’autres langues. Dans les prochaines semaines, Gemini Live sera accessible sur les appareils Android dans plus de 40 langues. Dix différentes voix seront proposées afin de permettre aux utilisatrices et aux utilisateurs de trouver le ton et le style adaptés à leur conversation.



Gemini Live devient polyglotte

À l’avenir, Gemini Live sera par ailleurs capable de prendre en charge les conversations dans deux langues sur le même appareil – et Google prévoit d’étendre cette possibilité à plus de langues encore.



On converse ainsi avec Gemini Live comme avec un ami: on échange des idées, on explore de nouveaux sujets ou on prépare ensemble une présentation. Tout cela s’effectue sans aucune saisie : il suffit de parler à Gemini, qui lui répond aussi oralement. Gemini Live peut même intégrer dans la discussion les informations d’autres applications Google installées sur l’appareil. En plus de Gmail, Google Maps et YouTube, Gemini est désormais également connecté aux applications comme Google Agenda, Tasks et Keep. Cette extension permet notamment de formuler les tâches suivantes :