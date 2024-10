Chromebooks, de la concurrence pour Copilot et Apple Intelligence

Partager Facebook

Dans une nouvelle démonstration de son savoir-faire en matière de technologies innovantes, Google affirme son positionnement face à des concurrents de poids tels qu’Apple et Microsoft, en dévoilant cinq fonctionnalités d’intelligence artificielle pour ses Chromebook.

Le géant de Mountain View ne se contente pas de rivaliser avec les produits phares de ses adversaires, Copilot et Apple Intelligence, mais lance également deux nouveaux modèles de Chromebook, accompagnés d’une mise à jour logicielle d’envergure.

Lenovo marque cette offensive avec la refonte de son Chromebook Duet 11, désormais équipé d’un processeur MediaTek de dernière génération, jusqu’à 8 Go de mémoire vive, et une capacité de stockage pouvant atteindre 128 Go. Ce modèle, pensé pour allier performances et portabilité, dispose d’un écran tactile de 11 pouces en résolution WUXGA, compatible avec un stylet, proposé séparément. Le logiciel Goodnotes, intégré et optimisé pour une utilisation avec un stylet, simplifie la prise de notes et confère à cet appareil une polyvalence accrue. Le Lenovo Duet 11 sera commercialisé ce mois-ci à un prix de départ de 349 dollars.

Le second modèle dévoilé, le Samsung Galaxy Chromebook Plus, retient particulièrement l’attention par ses caractéristiques matérielles avant-gardistes et sa volonté d’illustrer les futures avancées de Google en matière d’intelligence artificielle. Arborant un design élégant avec une épaisseur de seulement 0,5 pouce, il est doté d’un écran OLED de 15,6 pouces d’une qualité exceptionnelle, d’un processeur Intel Core 3 Raptor Lake et offre une autonomie impressionnante de 13 heures. Une innovation marquante réside dans l’introduction de la touche « Quick Insert », située sur le clavier, qui ouvre un menu contextuel intelligent. Ce dernier propose des suggestions adaptées à l’environnement de l’utilisateur, telles que l’option « Help me write » ou des emojis lors de la rédaction d’un document sur Google Docs. Le Samsung Galaxy Chromebook Plus sera disponible au prix de 699 dollars dans le courant du mois.

Outre ces nouvelles machines, les utilisateurs actuels de Chromebook pourront bénéficier de plusieurs fonctionnalités inédites grâce à des mises à jour automatiques, consolidant l’engagement de Google à rendre ses appareils toujours plus intelligents et performants. Parmi ces ajouts, on retrouve notamment :

Live Translate : cette fonctionnalité, basée sur l’IA, permet de générer des sous-titres traduits en temps réel pour tout type de contenu audio ou vidéo, qu’il s’agisse d’une réunion sur Zoom ou d’une vidéo YouTube.

: cette fonctionnalité, basée sur l’IA, permet de générer des sous-titres traduits en temps réel pour tout type de contenu audio ou vidéo, qu’il s’agisse d’une réunion sur Zoom ou d’une vidéo YouTube. Help me read : d’un simple clic droit, il est désormais possible de résumer un article, un document PDF ou même un site web dans son intégralité.

: d’un simple clic droit, il est désormais possible de résumer un article, un document PDF ou même un site web dans son intégralité. Recorder app : similaire à l’application Voice Memos d’Apple, cette nouvelle application d’enregistrement audio est alimentée par l’intelligence artificielle et intégrée aux Chromebook.

: similaire à l’application Voice Memos d’Apple, cette nouvelle application d’enregistrement audio est alimentée par l’intelligence artificielle et intégrée aux Chromebook. Améliorations des appels vidéo : les utilisateurs bénéficieront d’améliorations esthétiques et fonctionnelles pour leurs appels vidéo, incluant une fonctionnalité de micro optimisée pour des enregistrements de qualité studio.

: les utilisateurs bénéficieront d’améliorations esthétiques et fonctionnelles pour leurs appels vidéo, incluant une fonctionnalité de micro optimisée pour des enregistrements de qualité studio. Gemini : anciennement réservé aux modèles de Chromebook Plus, cet assistant personnel propulsé par l’IA est désormais accessible à l’ensemble des Chromebooks.

Pour couronner le tout, Google propose aux acheteurs d’un Chromebook classique un accès gratuit de trois mois à son service Google One AI Premium Plan, tandis que les détenteurs d’un Chromebook Plus profiteront de cette offre pendant un an. Fidèle à sa stratégie d’améliorations progressives, Google continue ainsi de renforcer l’attrait de ses Chromebook, qui s’imposent comme des ordinateurs portables abordables, mais puissamment outillés en intelligence artificielle.