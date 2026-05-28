L’édition Deluxe de Bus Bound est désormais disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Faites vivre la ville grâce à plus d’une douzaine de bus sous licence officielle, en explorant une métropole dynamique en solo ou en coopération en ligne jusqu’à quatre joueurs. Des intersections bondées aux quartiers plus calmes, les joueurs devront choisir le bon bus pour chaque ligne, développer leur réseau et améliorer le quotidien des passagers, arrêt après arrêt.

Microids supervise la conception et la distribution de l’Édition Deluxe physique de Bus Bound sur PlayStation 5 et Xbox Series. Les joueurs faisant l’acquisition de cette Édition Deluxe recevront le bus Horizon Speed 40ft, trois skins rétro ainsi que le Bus Pass, donnant accès aux trois DLCs du jeu prévus pour 2026.

Conduire votre bus ne consiste pas seulement à transporter des passagers en toute sécurité d’un point A à un point B : vos lignes contribuent à façonner cette ville. Chaque trajet effectué avec soin, chaque arrêt amélioré et chaque nouvelle ligne ajoutée participent à rendre la ville plus dynamique et plus accessible aux piétons. Gagner la confiance et la satisfaction de vos passagers vous permettra également de débloquer de nouveaux bus et améliorations, afin de personnaliser chacun de vos trajets. Explorez votre ville, maîtrisez chaque arrêt, chaque virage et profitez du voyage !

Une ville pleine de vie : Explorez une ville entièrement simulée et densément peuplée, riche d’une histoire unique. Des intersections animées aux quartiers plus paisibles, chaque zone possède son propre rythme, et vos lignes contribueront à façonner son avenir.

: Explorez une ville entièrement simulée et densément peuplée, riche d’une histoire unique. Des intersections animées aux quartiers plus paisibles, chaque zone possède son propre rythme, et vos lignes contribueront à façonner son avenir. Prenez le volant d’icônes américaines : Conduisez des bus fidèlement reproduits issus des plus grands constructeurs américains, dont le New Flyer Xcelsior 40ft CNG et le Blue Bird Sigma. Avec 17 bus disponibles dès le lancement, vous aurez toujours le véhicule adapté à chaque mission.

: Conduisez des bus fidèlement reproduits issus des plus grands constructeurs américains, dont le New Flyer Xcelsior 40ft CNG et le Blue Bird Sigma. Avec 17 bus disponibles dès le lancement, vous aurez toujours le véhicule adapté à chaque mission. Façonnez la ville : Vous ne faites pas que conduire, vous améliorez la vie publique ! Modernisez les arrêts, débloquez de nouvelles lignes, obtenez des bonus passifs et voyez chaque quartier évoluer vers un espace plus vivant et agréable pour les piétons grâce à vos efforts.

: Vous ne faites pas que conduire, vous améliorez la vie publique ! Modernisez les arrêts, débloquez de nouvelles lignes, obtenez des bonus passifs et voyez chaque quartier évoluer vers un espace plus vivant et agréable pour les piétons grâce à vos efforts. Coopération en ligne : Faites équipe avec jusqu’à trois autres joueurs en coopération en ligne ! Répartissez-vous les différentes lignes simultanément et contribuez ensemble à améliorer la ville de votre hôte.

: Faites équipe avec jusqu’à trois autres joueurs en coopération en ligne ! Répartissez-vous les différentes lignes simultanément et contribuez ensemble à améliorer la ville de votre hôte. Personnalisez votre flotte : À chaque service, vous gagnerez la confiance de vos passagers afin de débloquer de nouveaux bus, styles visuels et améliorations. Que vous préfériez une expérience de conduite relaxante ou que vous souhaitiez optimiser chaque détail de vos trajets, vous aurez toute la liberté de créer votre propre façon de jouer.

Bus Bound Édition Deluxe est disponible dès aujourd’hui en version physique sur PlayStation 5 et Xbox Series.