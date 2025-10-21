GORN 2 lance son spectacle macabre Fight of the Living Dead pour Halloween

Partager Facebook

Octobre rouge, le retour. GORN 2, tout à la fois défouloir sanguinolent et actionneur zygomatique, transforme son arène VR brutale en cauchemar éveillé avec une nouvelle mise à jour gratuite qui tombe juste à temps pour Halloween.

Cette toute nouvelle update, nommée Fight of the Living Dead, a de nombreux atouts dans la manche de son costume de loup-garou. Déjà, elle ne coûte rien, ce qui veut dire beaucoup aujourd’hui. Ensuite, elle vous propulse dans un nouveau carnage cryptique en invoquant des hordes de gladiateurs morts-vivants, des tas de nouvelles armes ainsi que des boss surnaturels pourvoyeurs de pétoches.

Au centre de cette folie figure le Resurrection Staff, une relique ornée d’un crâne qui vous permet de ressusciter les Rokibes pour garnir vos rangs et servir sous vos ordres. De quoi vous monter votre propre petit gouvernement !

Mais attention : pour s’équiper du précieux bâton, il vous faudra abattre un nouveau boss puissant doté du fameux pouvoir de résurrection : il transforme chaque combat en un véritable cauchemar ! Seuls les plus téméraires, qui sauront exploiter l’ensemble de l’arsenal disponible pour terrasser ces squelettes immortels, survivront aux horreurs d’Halloween et se verront offrir le précieux totem.

Affûtez vos lames, buvez de l’os et (re)lancez vous dès maintenant dans l’arène. Fight of the Living Dead est disponible sur Meta Quest, SteamVR et PSVR2.