Les Soldes d’Halloween 2025 débarquent sur l’Epic Games Store

21 octobre 2025

Profitez de réductions sur vos jeux de saison, titres AAA et plus encore, avec un bonus de 20 % en Récompenses Epic.

Les Soldes d’Halloween 2025 de l’Epic Games Store viennent tout juste de commencer, mettant à l’honneur les jeux effrayants avec des réductions allant jusqu’à 80 % ! Les Récompenses Epic sont également boostées à 20 % à la caisse pour tout achat effectué via le système de paiement Epic, et ce jusqu’au 8 janvier 2026.

Cette année, la sélection inclut d’excellentes offres sur des aventures frissonnantes et des incontournables de saison, notamment Alan Wake 2, Red Dead Redemption 2, DREDGE, SILENT HILL 2, et bien d’autres. De plus, vous récupérez automatiquement 20 % sur vos achats dans Fortnite, Rocket League et Fall Guys lorsque vous utilisez le système de paiement Epic. Les Récompenses Epic sont instantanément créditées pour les achats éligibles, y compris les monnaies virtuelles et les abonnements.

Les Soldes d’Halloween 2025 sont en ligne dès maintenant et se poursuivent jusqu’au 3 novembre 2025 !

