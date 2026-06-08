Archetype dévoile une nouvelle vidéo de gameplay d’EXODUS

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Archetype Entertainment, un studio d’Hasbro, a officiellement publié un aperçu détaillé d’un tout nouveau gameplay de leur action-RPG de science-fiction, EXODUS, dont la sortie est prévue début 2027. Commentée par le directeur du jeu Chris King, cette vidéo lève le voile comme jamais auparavant sur certains aspects du jeu : les décisions que peuvent prendre les joueurs, mais aussi les compagnons et mécaniques de combat qui les attendent dans cette aventure space opera très attendue.

Dans EXODUS, les joueurs endossent le rôle de Jun Aslan dans un voyage à travers l’amas stellaire de Centauri. Après avoir quitté les ferrailleurs pour rejoindre les Travelers, Jun s’apprête à livrer le combat de sa vie à la tête d’une équipe de compagnons inoubliables, qu’il mène à travers les confins les plus hostiles de l’espace. Ensemble, ils explorent des ruines antiques qui pourraient sauver son monde natal du Chancre, un virus Celestial en passe de décimer l’humanité.

Votre Jun, vos choix et les alignements moraux :

Les joueurs pourront personnaliser l’apparence de Jun et choisir le genre de leur Traveler. Outre l’aspect cosmétique, les joueurs pourront également façonner leur aventure en choisissant de devenir un Paladin vertueux ou un Immortel ambitieux. Selon leur décision, le monde qui les entoure réagira différemment. Chaque alignement moral influe directement sur la progression. La voie que les joueurs empruntent, Paladin ou Immortel, détermine les capacités qu’ils peuvent améliorer et l’évolution de leurs pouvoirs.

Prenez les technologies des Travelers en main :

Le Recycleur dispose du mode Répétition pour abattre les ennemis à moyenne portée, du mode Broyeur pour attaquer au corps-à-corps et du mode Perforateur pour tirer des coups précis à distance. D’autres options sont disponibles, permettant à Jun de faire face à toutes les situations.

Le gantelet est un objet unique qui évolue au fil des technologies extraterrestres que Jun récupère. Il débloque ainsi de nouvelles capacités, comme Éruption, qui permet de projeter les ennemis et de manipuler la pierre de vie, ou Lance, capable de transpercer les adversaires et d’éliminer les ronces engendrées par le Chancre.

En ajoutant Précognition pour marquer la position des ennemis, Cape de brouillage pour une approche discrète, ou encore Appât sonore, afin d’attirer les adversaires et d’engager le combat, les joueurs disposent d’une palette d’outils complète pour faire face à toutes les menaces que l’amas stellaire mettra sur leur chemin.

Portrait de vos compagnons :

Phaedra Nath est une archéologue spécialisée dans les extraterrestres. Son passé, dont elle tente encore de percer les mystères, est intimement lié aux Celestials. Jun combattra à ses côtés et découvrira ses motivations, mais également l’influence qu’aura leur relation sur leurs avenirs respectifs.

D’autres compagnons sont également présents dans la séquence : le prudent Tom Vargas, Traveler expérimenté qui apprend à Jun les ficelles du métier et l’encourage à faire preuve d’éthique ; l’impitoyable Élise Charroux, pilote d’armure mécanisée impulsive et aux méthodes explosives ; la pieuvre Éveillée Salt, mercenaire aussi redoutable qu’intelligente ; Houston (un autre compagnon Éveillé) ; et l’énigmatique cow-boy de l’espace joué par Matthew McConaughey, C.C Orlev.

Les Éveillés : des membres de la société à part entière :

Fruits de la bio-ingénierie et de la cybernétique, les Éveillés sont des animaux extrêmement intelligents doués de parole et de réflexion. Transportés par des vaisseaux arches, ils vivent désormais aux côtés des humains. L’éléphant Éveillé qui gère un stand de vente d’objets et d’équipement destinés aux Travelers est un exemple concret de cette intégration, tout comme d’autres Éveillés. Dans EXODUS, les Éveillés sont plus que de simples compagnons. Ce sont des commerçants, des soldats, des médecins et bien plus encore. Ils jouent un rôle dans toutes les strates de la société.

Façonnez votre chemin :

Dans une situation tendue à la salle de contrôle, Jun est obligé de prendre le parti d’Élise ou de Tom. ​ Élise voit l’occasion d’ouvrir le sas et d’éliminer un groupe d’ennemis tant qu’il est encore temps. Tom trouve cette solution risquée : et s’il y avait des innocents ?

Ces choix se répercutent sur l’équipe de Jun, son histoire, et parfois même sur la vie des habitants de son monde natal. Les conséquences de certaines décisions sont immédiates, tandis que d’autres se révéleront avec le temps.

Le temps :

La dilatation du temps est un élément central de l’univers et elle n’épargne personne. En voyageant à la limite de la vitesse de la lumière sur de longues distances, un jour dans la temporalité de Jun peut correspondre à des semaines, voire des mois sur son monde natal.

Les priorités des joueurs et les reliques qu’ils choisissent de ramener influencent le déroulement de leur voyage. Le monde et ceux que vous laissez derrière vous ne resteront pas forcément inchangés à votre retour.

EXODUS est entré dans les dernières étapes de son développement et sa sortie intergalactique et prévue début 2027 sur PlayStation 5, Xbox Séries et PC (Steam, Epic Game Store)