Gotham Knights : un long trailer de gameplay commenté

Warner Bros. Games et DC ont révélé le premier trailer officiel du gameplay de Nightwing et Red Hood dans Gotham Knights, le prochain jeu action-aventure à la troisième personne et en monde ouvert en développement chez Warner Bros. Games Montréal. Racontée par le directeur du jeu Geoff Ellenor, la nouvelle vidéo présente plus en détails les deux personnages jouables alors qu’ils font régner la justice dans Gotham City, tout en enquêtant sur la mystérieuse Cour des Hiboux. Dans cette présentation du gameplay, les joueurs découvriront le style de combat distinct de ces deux héros. Nightwing dispose d’un planeur et d’un style de combat acrobatique tandis que Red Hood utilise ses deux armes à feu et possède une capacité de saut puissante pour se déplacer dans Gotham.

La sortie mondiale de Gotham Knights est prévue le 25 octobre 2022. Veuillez noter que pour offrir aux joueurs la meilleure expérience de jeu possible, le jeu sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC et ne sera pas disponible sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One.

Gotham Knights est disponible en précommande sur toutes les plateformes de lancement via le PlayStation Store, Microsoft Store, Steam et Epic Games Store. Les joueurs peuvent précommander Gotham Knights Standard Edition pour 74,99€ (prix de vente conseillé). Gotham Knights Deluxe Edition est disponible en précommande pour 94,99€ (prix de vente conseillé), incluant le jeu de base et le contenu téléchargeable (DLC) Pack Visionnaire avec des équipements exclusifs, des éléments cosmétiques, des skins de personnages inspirés de la série animée « Batman la Relève » et plus encore. Gotham Knights Collector’s Edition est disponible en précommande pour 299€ (prix de vente conseillé), incluant la Deluxe Edition, un pin’s à collectionner avec réalité augmentée, un livre de 16 pages, une carte exclusive de Gotham, une figurine des quatre personnages et plus encore. Les joueurs précommandant recevront le skin de la Bat-moto Kustom « 233 » à la sortie, basé sur la première apparition du véhicule dans le Detective Comics #233 de DC. Pour plus d’informations sur Gotham Knights, rendez-vous sur GothamKnightsGame.com.