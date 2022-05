Transport Fever 2 récompense ses fans avec une grosse mise à jour de printemps !

Partager Facebook

Options inédites de personnalisation du gameplay, meilleur contrôle des lignes et gestion des véhicules améliorée sont au programme de cette update de printemps qui vise à enrichir au maximum l’expérience de jeu. Nous sommes impatients de recueillir vos retours sur cette nouvelle version de Transport Fever 2 !

Sorti en décembre 2019, Transport Fever 2 a été plébiscité par plus de 500 000 joueuses et joueurs du monde entier : c’est l’épisode de la série qui a atteint ce score le plus vite à ce jour !